Nendinger Jahrgänger 1950/51 holen den 70er-Ausflug nach

Einen wegen Corona verschobenen Ausflug konnte nun endlich nachgeholt werden. Groß war die Freude, als Alfriede Huber ihre Jahrgängerinnen und Jahrgänger mit den Partnerinnen und Partnern zu einem kulinarischen Ausflug in ein Schiff nach Breisach auf den Rhein einlud. Lang lag der letzte Ausflug nach Südtirol zurück.

Unter dem Motto „Wies’n Schmankerl“ war auch das Fahrgastschiff bei der zweistündigen Rundfahrt in weiß/blau dekoriert. Mit Schweinshaxen, Hähnchenkeulen, Semmelknödel, Weißwürsten, Sauerkraut und Festbier kam die perfekte Oktoberfeststimmung auf. Ein kurzer Aufenthalt in Breisach mit Besichtigung des dortigen Münsters sowie eine Kaffeepause in Riegel rundete den Tag ab.

Alle waren sich einig: Es war ein gelungener Tag und die Jahrgänger freuen heute schon auf den nächsten Ausflug.