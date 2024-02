Naturbühne Steintäle feiert Premiere des Theaterabends

Vergangenes Wochenende feierte die Naturbühne Steintäle Premiere des diesjährigen Theaterabends im Kulturringhaus in Fridingen. Vor ausverkauften Reihen präsentierte das Ensemble drei eindrucksvolle Einakter, die das Publikum mit einer gelungenen Mischung aus Drama und Komödie zu fesseln vermochten und begeisterte Reaktionen erntete.

Den Auftakt bildete „Die Mutprobe“, ein Jugenddrama, das die Zuschauer nachdenklich zurückließ. Die Geschichte dreht sich um einen Klassenneuling, der durch sein ungewöhnliches Verhalten in einen Konflikt mit seinen Kameraden gerät. Eine Mutprobe, die zuhause geplant wird, führt zu einer Diskussion über Mut und Feigheit und hinterlässt die Zuschauer mit vielen Gedanken über den wahren Mut.

Anschließend sorgte „D(r)amen an der Friedhofsmauer“ für zahlreiche Lacher und unerwartete Wendungen. In diesem Stück gerät eine Dame im Theatersaal in Aufruhr, als Ehekonflikte und Theaterstück auf der Bühne miteinander verschmelzen. Die humorvolle Verwirrung zwischen Realität und Fiktion sorgt für ein Feuerwerk an Situationskomik, dass das Publikum von Anfang bis Ende begeisterte.

Zum Abschluss folgte „Das Klassentreffen“, das mit einer treffenden Darstellung der Charaktere und einer authentischen Inszenierung beeindruckte. Hinter den scheinbar perfekten Fassaden der ehemaligen Mitschüler verbergen sich dunkle Geheimnisse, die nach und nach ans Licht kommen. Die bröckelnden Fassaden der vermeintlich perfekten Leben der Absolventen wurden auf eindringliche Weise dargestellt und sorgten für ein intensives Theatererlebnis.

Da der Theaterabend bereits ausverkauft ist, können keine Karten mehr ergattert werden. Doch die Proben für die Sommersaison haben bereits gestartet. Auch dieses Jahr wird das Ensemble der Naturbühne Steintäle wieder jeweils ein Kinder- und Erwachsenenstück präsentieren. Welche Stücke 2024 auf der Bühne inszeniert werden, wird bald verraten. Seien Sie also gespannt.

Mehr Infos zur Bühne und dem Verein gibt es auf der Website www.steintaele.de oder auf Social Media.