Narrenzunft Möhringen resümiert erfolgreiches Narrentreffen

Die Narrenzunft Möhringen hat bei ihrer Generalversammlung auf ein äußerst ereignisreiches Jahr 2023 zurückgeblickt - das Jahr, in dem das Landschaftstreffen Baar mit hohem Aufwand erfolgreich gemeistert wurde.

Zunftmeister Simon Krug freute sich in seinem Bericht auf ein „schöne und wieder normale närrische Saison 2024“. Stand das Jahr 2023 ganz im Zeichen des Landschaftstreffens Baar am 21. und 22. Januar 2023. Für dieses hat die Narrenzunft von anderen Zünften und bei resümierenden Besprechungen viel Lob erhalten - für den Umzug, das Narrendorf und insbesondere das Konzept, das Treffen in einem noch überschaubaren Rahmen zu halten, in dem das Brauchtum im Vordergrund stand.

Das Treffen bildete für das badische Städtle, das auf mehr als 200 Jahre Geschichte der organisierten Fasnet im Ort zurückblicken kann, nicht nur einen Höhepunkt. Für die Narrenzunft und insbesondere für den organisierenden Zunftrat bildete die Veranstaltung einen echten Kraftakt. Galt es nicht nur, alle rechtlichen Hürden und Auflagen zu erfüllen, die Sicherheit zu gewährleisten sowie für An- und Abreise und Übernachtungen zu sorgen. Auch finanziell musste sich die Narrenzunft mächtig strecken: Zunftsäckler Andreas Wiedermann konnte von Ausgaben 2023 im sechsstelligen Bereich berichten. Maßgeblich zum Erfolg sowohl organisatorisch als auch letztlich finanziell trugen die enge Zusammenarbeit mit der Stadt und die von dort geleistete Unterstützung bei. Für diese bedankte sich der Zunftmeister nochmals ausdrücklich bei der Stadt Tuttlingen.

Kassenprüfer Dario Errico attestierte dem Zunftsäckler Andres Wiedermann eine hervorragende Arbeit, so dass ihm und auch dem gesamten Zunftrat im Anschluss der Dankesworte von Ortsvorsteher Günther Dreher von der Versammlung einstimmig Entlastung erteilt werden konnte.

Bei den Neuwahlen stellten sich alle Zunfträte, deren Amtszeit abgelaufen war, nochmals zur Wahl. Da Zunftsäckler Andreas Wiedermann nach jahrzehntelanger Mitarbeit aufhören will, sucht die Narrenzunft für das übernächste Jahr mit Hochdruck einen Kassier.

Wiedergewählt wurden: Andreas Wiedermann, Andreas Maddaluno, Florian Schmutz, Norbert Lewandowski, Otmar Massong, Andreas Adler und Matthias Katz. Zunftmeister Simon Krug verabschiedete Perta Aicher, die viele Jahre zusammen mit Daniele Wrobel das Amt der Möhrin bekleidete. Auf Petra Aicher folgt Martina Rintsch.