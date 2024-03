Narrenzunft Denkingen berichtet von großen Erfolgen

Mit seinen 763 Mitgliedern zählt die Narrenzunft jetzt zum größten Verein im Ort Vor den Augen der 80 Mitglieder bei der Generalversammlung rollte Zunftmeister Jürgen Thieringer in seinem Bericht eine wahre Erfolgsstory ab. Angefangen von den vielen Aktivitäten wie „Nacht der Tänze“,Seifenkistenrennen, Rübengeister schnitzen mit Umzug, den Narrentreffen , einer grandiosen Dorffasnet über eine gut funktionierende Jugendarbeit mit derzeit 50 zunfteigenen Kinder-Häser bis hin zu den erreichten ersten Plätze bei den Wettbewerben der Showtanzgruppe „Dance Explosion“. Besser hätte ein Vereinsjahr nicht ablaufen können.

Doch hat die Energiekrise auch die NZ voll erwischt und der Zunftrat stand vor einer großen finanziellen Entscheidung. So wurde einiges investiert. Das Stofflager musste aufgefüllt werden für neue Narrenkleider. Durch alte Verbindungen über das verstorbene Mitglied Alban Roos, war es dem zweiten ZM Henrik Groß möglich 100 Geschell zu einem noch annehmbaren Preis zu beschaffen, was zu Ausgaben von mehreren Tausend Euro führte.

Auch die Buskosten wurden inzwischen zu einem großen Thema. So beliefen sich die Buskosten über 10.000 Euro. Aber der Narrenrat sehe sich als Dienstleistung und als Dank an die Narren, sodass auch weiterhin die Fahrt für fünf Euro pro Person angeboten werden konnte. Der Engpass an Bussen zwang zu einer Umorganisation der einzelnen Fahrten.

Einen kurzen Rückblick gab Thieringer über die Kindergarde und dem Kindershowtanz, der mit „Dance2Steps“ einen neuen Namen erhielt. Großer Dank galt den elf Übungsleiterinnen und Übungsleitern, die sich bei den verschiedenen Gruppen engagieren. Auch die Gemeinde, die Schulleitung für das Überlassen der Halle,Tanja Groß für die Organisation des Häsverleihes,Zeltmeister Marc Wagner und Hausmeister Lukas Benne sowie die Sponsoren und Mitarbeiter wurden mit Dank bedacht. Schriftführer Alexander Benne ergänzte die Ausführungen des ZM in seinem 20seitigen Bericht, während Kassier Martin Thieringer infolge der getätigten Investitionen von einem größeren Minus berichten musste.

Großes Lob für das kulturelle und soziale Engagement zollte Bm. Fabian Biselli der NZ. Einstimmig wurde die Entlastung erteilt.

In den Wahlen konnten der erste Zunftmeister Jürgen Thieringer, Kassier Martin Thieringer, Schriftführer Alexander Benne und acht Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt werden