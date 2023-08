MV Aixheim feiert den Sommer und die Blasmusik

Am Sonntag, 30. Juli und Montag, 31. Juli, veranstaltete der Musikverein Aixheim sein traditionelles Sommerfest. Auf dem Schulhof der Grundschule Aixheim begann bereits fünf Tage vor Festbeginn der Aufbau des vereinseigenen Holzzeltes.

Am Sonntag um 10 Uhr konnte das Fest beginnen. In der einzigartigen Atmosphäre machten sich nach und nach die Stadtmusik Trossingen, „Heilix Blechle“ aus Grüningen, der Musikverein Polyhymnia Leipferdingen und die Musikkapelle Thalheim auf der Bühne spielbereit.

Mit allem was die heutige Blasmusik zu bieten hat, unterhielten die vier Gastkapellen, die zahlreich erschienen Festgäste. Einer vorsichtigen Schätzung von Vorstand Ralf Plaumann zu folge, machten sich an den zwei Tagen rund 2500 Gäste auf den Weg zum Festzelt.

Den musikalischen Abschluss am Sonntag übernahm der Musikverein Aixheim selbst. Die Abordnung „Gaudi Brass“, welche sich durch moderne Blasmusik und die Tatsache, dass alle Stücke auswendig gespielt werden, hervorhebt, heizte dem Publikum ordentlich ein. Mit Stücken der Böhsen Onkelz, Sportfreunde Stiller oder den Fäaschtbänklern treten sie auch kreisübergreifend auf.

Nachdem der Verein am Montag morgen das Festzelt wieder auf Hochglanz poliert hatte, konnte das Fest um 14 Uhr, planmäßig mit dem Senioren– und Familiennachmittag, fortgesetzt werden.

Die erste Zöglingsgruppe des Musikvereins — nach der Coronapause — hatte ihren ersten Auftritt. Mit Hänschen Klein und der gesanglichen Unterstützung des Publikums meisterten sie diesen bravourös.

Danach übernahm die Jugendkapelle, bestehend aus Jungmusikerinnen und Jungmusikern der Jugendkapellen Neufra und Aixheim die Unterhaltung der Gäste.

Nach der Gesamtkapelle, die den Handwerkern das verdiente Vesper versüßte, machte sich die Band „Ein Mann Band“ bereit. Die Musikauswahl animierte viele Gäste zum Tanz.

Alles in allem ein gelungener Tanz in den Urlaub — für die Gäste und den Musikverein selbst.

Auch wenn der Abbau sich durch Wind und Wetter verzögerte, zieht der 1. Vorsitzende ein positives Resumee: „Mit so vielen Gästen haben wir nicht gerechnet. Gleichzeitig konnten wir den Ansturm gut bewältigen, was nicht zuletzt am selbstlosen Einsatz der vielen Helferinnen und Helfer lag.“