Musikvereine Böttingen und Königsheim begeistern ihre Gäste

Ein Doppelkonzert auf hohem Niveau gaben die Musikvereine aus Böttingen und aus Königsheim in der Böttinger Halle. Manuel Morales leitete die Böttinger, und die Königsheimer wurden von seinem Sohn Romario Morales dirigiert.

Davor spielte die gemeinsame Jugendkapelle aus Böttingen und Mahlstetten, auch von Manuel Morales geleitet. Mit der Ballade „Irish Dream“, mit „Baba’s Reggae“, „Dos Muchachos Solo für Trompeten“ und „Pirates of Rock“ zeigte der Nachwuchs, dass er auf dem richtigen Weg ist, bald in die Fußstapfen der Aktiven zu treten.

Flotte Tempowechsel und die Übernahme von Führungsmelodien der verschiedenen Register im Stück „In aller Kürze“ beherrschten den Einstieg der Königsheimer Aktiven. Ansagerin Lorena Mattes versprach nicht zu viel, als sie mit „Terra di Montagne“ die Geschichte eines romantischen Sonnenaufgangs und einen zunächst leichtfüßigen „Aufstieg“ der Bergsteiger, ankündigte, welcher im weiteren Verlauf jedoch den Musikern einiges abverlangte. In Kees Vlaks „La Citadella“ stellte die Gastkapelle Gegensätzliches im italienischen Bergdorf Assisi dar. Mit einem Medley erinnerten sie an die größten Hits von Amy Winehouse. Auf ihre erste Zugabe („Alte Kameraden)“ verabschiedeten sich die Gastmusiker mit dem bekanntesten aller Weihnachtslieder „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Manuel Morales und die Aktiven Böttinger begrüßten die Gäste musikalisch mit Kees Vlaks „Millenium Song“, um sie sodann gekonnt in die mysteriösen Rätsel der antiken griechischen Mythologie zu entführen. Im erstgenannten Stück gelang ihnen die Beschreibung des Wechsels vom 20. ins 21. Jahrhundert durch die Verwandlung liebevoller Töne in Klänge einer technisch fortgeschrittenen Zeit. Im zweiten (The Mysterie of Atlantis“) lieferten sie die Panik beim Untergang der prachtvollen Insel Atlantis als akustischen Leckerbissen.

Die gastgebende Kapelle führte mit Armin Koflers „Schmelzende Riesen“ den Klimawandel auf musikalische Art und in beeindruckender Weise vor. In „Belvedere“ beschrieben sie in eindrucksvoller Art eine schöne Aussicht. Nach der Erinnerung an die Hits der 80’er-Jahre („Eighties Flashback“) gab es von den Böttingern mit Salemonia (Konzertmarsch) und mit dem spanischen Weihnachtslied „Feliz Navidad“ noch zwei Zugaben. Die Ansagen machten gekonnt und humorvoll Helen Hamma, Carla Marquart und Sophia Mattes.