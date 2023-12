Musikverein Wehingen begeistert beim Jahreskonzert

Ende November lud der Musikverein Wehingen zum Jahreskonzert in die Schlossberghalle ein. Den Anfang machte dabei das Jugendkooperationsorchester Deilingen-Wehingen mit den beiden Dirigenten Theresa-Marie Kuolt und Marius Weiß. Die jungen Musiker konnten mit den Titeln „Checkpoint“ und „Siyahamba“ bereits eindrucksvoll zeigen, dass sich der Nachwuchs der beiden Vereine auf einem guten Weg befindet.

Als Gastkapelle fand die Stadtmusik Trossingen unter der Leitung von Oliver Helbich den Weg auf den Heuberg. Krankheitsbedingt musste der Verein jedoch auf einige Mitwirkende verzichten und musste das Programm kurzfristig ändern. Unter diesen Umständen gelang es ihnen dennoch, einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Konzertteil auf die Bühne zu bringen. Mit der „Alpina Fanfare“ und dem Werk „Oregon“ von Jacob de Haan gelang ihnen dabei ein festlicher Auftakt, ehe es danach mit den Highlights aus Starlight Express und einem Medley von Udo Jürgens in die moderne Richtung ging.

Nach einer intensiven Vorbereitung durfte sich nun der Musikverein Wehingen dem Publikum präsentieren. Dirigent Karl-Heinz Dreher setzte im diesjährigen Konzertprogramm vor allem auf einige Solisten. Mit „Hindenburg - in Memoriam Lakehurst“ von Michael Geisler startete das Orchester seine musikalische Reise, fulminant in Szene gesetzt vom Hornregister.

Alpenländische Idylle kam danach bei dem Stück „Alphornzauber“ auf, bei dem Solist Tobias Mayer sein Alphorn in sanfte und melodische Klänge versetzte. Die Filmmusik von „Das Boot“, arrangiert von Walter Ratzek, forderte den Musikern im Anschluss vollste Konzentration ab. Sowohl stilistisch als auch harmonisch unterschieden sich die jeweiligen Teile. Mit der Rockhymne „November Rain“ von Guns n' Roses schuf die Band eine epische Ballade. Lena Meßmer am Gesang begeisterte dabei mit ihrer klaren und eindrucksvollen Stimme, begleitet von Susanne Stöhr an der E-Gitarre und Mareike Betsch am Saxophon.

Einen König auf dem Heuberg gab es bisher noch nicht. Jedoch meisterte der Solist Stefan Mayer auf dem Bariton sein Solostück „Unser Baritonkönig“ mit Bravour.

Zum Abschluss verabschiedete sich der Musikverein mit den beiden Konzertmärschen „Mens Sana in Corpore Sano“ und „Feuer und Eis“ und ließ das Publikum begeistert und zufrieden nach Hause gehen.