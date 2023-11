Musikverein Irndorf feiert Herbstfest mit Gastkapellen

Unter dem Motto „ Fröhlicher Unterhaltungsabend mit Volks- und Blasmusik“ konnte der Vorsitzende Christian Alber zahlreiche Gäste sowie die Gastkapellen aus Schwenningen, Böttingen und Egesheim begrüßen.

Zu Beginn unterhielt die Jugendkapelle Schwenningen, bei der auch Jungmusiker aus Irndorf aktiv dabei sind, die Festbesucher in der vollbesetzten Halle. Sie sorgte mit ihren modernen und poppigen Musikstücken für gute Stimmung und durfte die Bühne nicht ohne Zugabe verlassen.

Anschließend füllten die Musiker des Musikvereins Schwenningen die Bühne und sorgten mit Polka und Marschmusik für gute Unterhaltung.

Um die Ehrungen der Aktiven Musikanten und Musikantinnen vorzunehmen, war Lisa Locher vom Kreisverband Rottweil Tuttlingen anwesend. Sie betonte, dass es an einem Solchen Abend nicht fehlen dürfte, den aktiven Musikanten für ihre lange Tätigkeit Danke zu sagen. Für 30-jährige aktive Tätigkeit wurden Silke Beck und Sandra Koch mit der goldenen Ehrennadel und Urkunde ausgezeichnet. Mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 40-jährige aktive Tätigkeit wurden Bernd Haselmeier und Frank Rebholz ausgezeichnet. Eine besondere Ehrung konnte Frau Locher an Gerold Haselmeier verleihen, er bekam die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 50-jährige aktive Tätigkeit überreicht.

Daran konnte der Vorsitzende Christian Alber anknüpfen und nahm die Ehrungen der passiven Mitglieder vor. Für 30-jährige Fördernde Mitgliedschaft wurden Bettina Alber, Reinhold Frick, Stefan Frick, Jochen Haselmeier und Bettina Schellenbaum geehrt. Für 40-jährige Fördernde Mitgliedschaft wurden Günther Biselli, Hubert Haselmeier, Hans Dieter Hermle und Hans Jürgen Sauter ausgezeichnet. Zum Ehrenmitglied wurden aufgrund der 50-jährigen Fördernden Mitgliedschaft Martin Alber, Bernhard Frey, Engelbert Herrmann, Gebhard Herrmann, Edwin Hipp und Hubert Nesensohn ernannt. Rudolf Fritz und Josef Karpf wurden für 60-jährige Fördernde Mitgliedschaft geehrt. Zum Abschluss der Kurzweiligen Ehrungen konnte der Vorsitzende Christian Alber für 70-jahrige Fördernde Mitgliedschaft eine Ehrung an Fritz Schorer verleihen.

Der Musikverein Böttingen sowie der Musikverein Egesheim spielten sich in die Herzen der Zuhörer. Ohne Zugaben ging dieser Abend nicht zu Ende.