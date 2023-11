Musikverein Egeheim ehrt verdiente Musikerinnen und Musiker

Anlässlich des Herbstkonzertes des Musikverein Egesheim haben die stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Dr. Lisa Locher und Vorsitzender Jörg Keller verdiente Musikerinnen und Musiker für langjähriges aktives Musizieren und ehrenamtliches Engagement in der Vorstandschaft geehrt.

Für 10 Jahre aktive Tätigkeit wurde Julia Loi mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Silber erhielt Dirigent Jonas Eismann für 20 Jahre. Margit Probst und Martin Gentner erhielten die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre aktives Musizieren.

Für 10 Jahre ehrenamtliches Engagement in der Vorstandschaft wurde der 2. Vorsitzende Manfred Schätzle sowie Jugendleiter Thomas Dreher und aktives Ausschussmitglied Dominik Loi mit der Fördernadel in Bronze geehrt. Holger Dreher erhielt als aktives Ausschussmitglied die Förderernadel in Silber für 15 Jahre. Die Fördernadel in Gold erhielt der 1. Vorsitzende Jörg Keller für 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Verein. Keller führt das Amt des 1. Vorsitzenden seit mittlerweile 16 Jahren an.