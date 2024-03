Musikverein Bubsheim Frühjahrskonzert 16.03.2024

Die Gastkapelle aus Böttingen unter der Leitung von Manuel Morales eröffnete den ersten Konzertteil mit dem Stück „The Way Old Friends Do“. Hinter dem zweiten Stück „Schmelzende Riesen“, steht der aktuelle Gedanke der Klimaerwärmung. Im Stück „Belvedere“ wurden früher vor allem großzügig angelegte Villen auf einer Anhöhe, die einen ungetrübten Blick in reizvolle Landschaften ermöglichten, beschrieben.

Im letzten Teil „Eighties Flashback“ entführten die Böttinger Musiker die Zuhörer in die 1980er Jahre. Nach anhaltendem Beifall ließ es sich Manuel Morales und seine Musiker nicht nehmen, zwei Zugaben zu spielen.

Bei den Ehrungen wurde Matteo Moser für 10 Jahre, Matthias Heinemann für 30 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt. Sie erhielten das Abzeichen und die Urkunde. Für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit konnte Kreisverbands-Ehrenvorsitzender Rudolf Staudenmaier den 1. Vorsitzenden Frank Heinemann ehren und überreichte ihm die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief. Karl-Josef Heinemann ehrte die verdienten Musiker als Vorsitzender und gratulierte im Namen des Musikvereins zu diesen grandiosen Leistungen. Den zweiten Konzertteil eröffnete der Musikverein Bubsheim, unter der Leitung ihres Dirigenten Hans-Peter Klaiber, mit der „Alpina Fanfare“. Die Musiker entführten das Publikum auf eine Reise in die majestätischen Alpen und auf eine Entdeckungsreise in die Täler. Mit dem Stück „The Legend Of Maracaibo“ beschrieben die Musiker die Seeschlacht bei Vigo (Spanien) im Jahr 1702. Im nächsten Stück „Under the Boardwalk“ - was mit „An der Strandpromenade“ übersetzt werden kann, wurde der klassische Sound der 60er Jahr mit modernen Techniken kombiniert. Es erzählt die Geschichte von einem geheimen Treffpunkt eben unter der Strandpromenade, wo Liebende dem heißen Sonnenlicht entfliehen konnten um die kühle Brise und die romantische Atmosphäre zu genießen. Gekonnt intoniert von den beiden Solisten Silke Hafen und Jürgen Stier. Von der Strandpromenade reiste der Musikverein Bubsheim mit seinen Gästen in den hohen Norden zum Volk der Wikinger. In „Voice Of Vikings“ erzählten sie die Geschichte von tapferen Kriegern und mythischen Legenden. In eine ganz andere Zeit tauchten wir im Stück „80er KULT(tour) 2“ ein. Mit dem Marsch „Vivat Athesis“, beendete der Musikverein Bubsheim den zweiten Konzertteil. Es folgten zwei Zugaben.