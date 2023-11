Musikkapelle Stetten begeistert mit schwungvollem Konzert

Mit unterhaltsamen, schwungvollen Stücken gelang es der Dirigentin Silvia Hermerschmidt das Publikum in Stetten zu begeistern. In der proppenvoll gefüllten Halle erwiesen sich die von Ihr gewählten Stücke als absoluter Volltreffer. Den Beginn des Abends gestalteten die 20 Jugendlichen der Jugendkapelle Wildentle. Mit den Stücken „Gershwin Portrait“ und „Firework“ von Katy Perry bewiesen die jungen Musiker und Musikerinnen sogleich Ihr Können. Nach kurzer Umbaupause startete dann die Musikkapelle Stetten mit dem Konzertstück „Olympic fanfare and theme“ ihr Programm. Bei dem Hubert von Goisern-Hit „Heast as ned“, der die Vergänglichkeit der Menschen und den Wechsel der Generationen beschreibt, glänzten Petra Vollmer und Manuel Waizenegger mit ihrem Gesangspart. Ihnen folgten dann beim Stück „Sweet Memory“ die Solisten Jürgen Huber auf der Posaune und Andreas Lang auf dem Tenorhorn. Nach dem Westernklassiker „Moment for Moriccone“ und der Komposition „Strike up the Band“ erfüllten die Melodien des Potpourri „Lilo and Stitch“ die Halle. Der Hit „Nessaja“ von Peter Maffay und die „Nostalgie-Polka“ rundeten den gelungenen Konzertabend ab. Nach stürmischen Applaus ließen die rund 40 Musiker und Musikerinnen als Zugabe noch die Polka „Wir Musikanten“ folgen. Den Konzertabend nutzen die Verantwortlichen der Kapelle um durch Frau Dr. Lisa Locher als Vertreterin des Blasmusik Kreisverbandes Rottweil-Tuttlingen zahlreiche Mitglieder der Kapelle zu ehren. Für Ihre 10-jährige aktive Tätigkeit bei der Kapelle wurden Silas Buschle und Elias Schacht geehrt. Für sein 15-jähriges Engagement in der Vorstandschaft wurde Ralf Buschle geehrt. Das Konzert bildete für die Musikkapelle Stetten den Abschluss einer 99-jährigen Vereins - Ära. Im Januar 2024 geht es mit Schwung in das 100. Vereinsjahr, welches nach Aussage des 1. Vorsitzenden Roland Buschle mit verschiedenen Veranstaltungen gebührend gefeiert wird.

