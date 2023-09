Musikkapelle Stetten auf Reisen

Als Jahresausflug fuhr die Musikkapelle Stetten/Donau dieses Jahr auf und unter die Schwäbische Alb. Nach einem ausgiebigen Sektfrühstück bei schönstem Herbstwetter ging es für die 90 Teilnehmer, geführt in mehreren Gruppen, durch das Schloss Lichtenstein. Im Anschluss stand ein Besuch der Büffelzucht des aus Funk und Fernsehen bekannte Albcowboy Willi Wolf auf dem Programm.

Nach kurzer Fahrt erfolgte ein Zwischenstopp am Kloster Zwiefalten. Hier bestand die Möglichkeit das Münster „Unserer lieben Frau“ zu besichtigen. Nach einer kurzen Einkehr im Biergarten ging es dann zu Fuß entlang des Forellenwegs zur Wimsener Höhle. Dort fuhren die Ausflügler unter die Alb.

Es ging in die einzige mit Booten befahrbare Schauhöhle Deutschlands. Gegen halb sechs traten die Reiselustigen dann die Rückfahrt ins Donautal an. Bei einem Schwäbischen Spezialitäten Buffet und viel Gesang ließen die Musiker und Musikerinnen nach erfolgter Rückkehr, den Tag im Gasthaus Lamm in Stetten ausklingen.