Musikgymnasiast Florentin Friedrich musikalisch erfolgreich

Der Trossinger Schlagzeuger Florentin Friedrich hat gleich mehrere musikalische Erfolge für sich zu verbuchen. Beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert in Schramberg konnte er zusammen mit seinem Instrumental-Trio mit der Höchstwertung von 25 Punkten einen ersten Preis mit Weiterleitung in der Kategorie Schlagzeug-Ensemble der Altersgruppe IV erringen.

Charlotte Emilia Kawohl und Joshua Wössner gehören mit Florentin Amadeus Berengar Friedrich dem Percussion-Ensemble der Musikakademie Villingen-Schwenningen an. Mit ihnen freut sich ihr Lehrer Frank Neu über den Erfolg. Weiter geht es für die drei nun beim Wettbewerb auf Landesebene, den der Landesmusikrat für Schlagzeug vom 15. bis 17. Mai in Meckenbeuren ausrichtet.

Der zweite große Erfolg für Florentin Friedrich ist seine Aufnahme in das Landesjugendorchester Baden-Württemberg. Er hat das Probespiel am 6. Januar an der Stuttgarter Musikhochschule gewonnen und wurde daraufhin als Schlagzeuger in das renommierte Orchester berufen.

In Aussicht stehen nun Arbeitsphasen und Konzerte unter der Leitung namhafter DirigentInnen und mit bekannten Solisten. Florentin Friedrich ist mehrfacher Bundespreisträger bei Jugend musiziert und wird als PreCollegiat der Musikakademie Villingen-Schwenningen durch das Land Baden-Württemberg in dessen Programm zur Studienvorbereitenden Ausbildung gefördert.

Er ist Mitglied der Jazz-Juniors des Landesmusikrates, des Landesjugendorchesters, der Jazzband Leopold Reisenauer Tuttlingen und wirkt als Musikgymnasiast in der Combo sowie im Sinfonieorchester des Gymnasiums Trossingen mit. Als Akademist darf er regelmäßig als Schlagzeuger und Pauker an den Produktionen des Sinfonieorchesters Villingen-Schwenningen mitwirken.

Am 5. Mai wechselt er dort vom Orchestergraben aufs Solistenpodium und wird zusammen mit seiner Duo-Partnerin Charlotte Kawohl mit dem von ihm selber für zwei Marimbas arrangierten Cembalokonzert d-moll BWV 1052 von Johann Sebastian Bach sein Solisten-debüt im ehrwürdigen Franziskaner-Konzerthaus Villingen geben.