Musiker machen großen musikalischen Schritt nach oben

Der 1. Vorsitzende Joachim Aicher eröffnete wie gewohnt die Generalversammlung 2023 im Probelokal mit einer kurzen Begrüßung, woraufhin die Totenehrung mit einer Schweigeminute folgte. In seinem Bericht ließ er das vergangene Jahr Revue passieren. Das absolute Highlight war das Adventskonzert zusammen mit den Kirchenchören Mahlstetten und Deilingen-Delkhofen. Im Anschluss gab Aicher einen Ausblick in den Terminkalender 2024 und auf die noch anstehenden Renovierungsarbeiten am Probelokal. Im weiteren Verlauf berichtete Schriftführerin Verena Kringel ausführlich über die vergangenen Vereinsaktivitäten. Laut Kassier Tobias Schweizer wurde ein positives Ergebnis in der Vereinskasse verzeichnet. Sabrina Steyerer informierte als Jugendleiterin über die Jugendarbeit im Verein. Die meisten der 25 Jugendlichen befinden sich in Ausbildung, unteranderem in der Kooperation Schule-Verein mit der Grundschule Böttingen. Zehn Jungmusikanten aus Mahlstetten spielen derzeit in der Jugendkapelle Böttingen/Mahlstetten. Auch Dirigent Peter Nikol kann musikalisch gesehen sehr zufrieden auf das vergangene Jahr zurückblicken. Der Musikverein hat einen großen musikalischen Schritt nach oben gemacht, das Niveau soll aber im kommenden Jahr auch beibehalten werden. Er freut sich jetzt schon auf das Jahreskonzert 2024 zusammen mit der Stadtkapelle Rottweil, wofür er bereits das Konzertprogramm zusammengestellt hat. Bürgermeister Benedikt Buggle, der die Entlastung vornahm, dankte im Namen der Gemeinde dem Musikverein für das musikalische Engagement und die Präsenz inner- und außerhalb der Gemeinde Mahlstetten. In der Vorstandschaft stand die Wahl des 1. Kassiers an, da Tobias Schweizer dieses Amt niederlegte. Als Nachfolger wurde Harald Aicher von der Versammlung gewählt. In ihren Ämtern wurden 2. Vorsitzende Viktoria Specker, Schriftführerin Verena Kringel, Jugendleiterin Sabrina Steyerer, 2. Wirtschaftsführer Manuel Rieger und die beiden Beisitzerinnen Bianca Mattes und Carolin Steyerer einstimmig wiedergewählt. Die 2. Jugendstellvertreterin ist Hanna Schutzbach. Joachim Aicher ehrte zum Schluss Niklas Aicher, Lara Marie Niebel und Luca Zobel für ihr 10-jähriges aktives Musizieren im Musikverein Mahlstetten. Für eine hohe Anzahl an Probenbesuchen erhielten einige Musikanten ein kleines Weinpräsent.

