Musikalische Weihnachtsfeier in der GMS Aldingen

Die alljährliche musikalische Weihnachtsfeier fand am Donnerstag, 7. Dezember, in der Erich-Fischer-Halle statt. Unter der Leitung von Frau Wettki und Frau Sentyshcheva traten viele Gruppen von Klasse 1 bis 6 auf und brachten teils weihnachtlich stimmungsvolle sowie humorvolle Beiträge.

So konnten die Gesangs- und Bläserklassen aus Stufe 5 und 6 zeigen, was sie in letzter Zeit geübt hatten. Ein Chor aus Lehrerinnen und Lehrern präsentierte „White Winter Hymnal“ mit einer schwungvollen Choreografie aus Klatschen und Gesang. Die 4. Klassen spielten ein kleines lustiges Theaterstück auf Englisch, in dem Santa Claus erkrankte und von Rentieren und Engeln allerlei Unterstützung erfuhr. Das besinnliche Weihnachts- und Friedenslied „Tragt in die Welt nun ein Licht“ wurde von 5. bis 6. Klässlern mitgestaltet, die mit elektrischen Teelichtern die Besucher umkreisten und mit ihnen gemeinsam sangen.

Die Erich-Fischer-Halle war voll besetzt und sehr viele ehemalige Schülerinnen und Schüler besuchten die Veranstaltung. Die Bewirtung übernahmen Schüler aus Klasse 7.