Musikalische Reise beim Adventskonzert des MV Denkingen

„Lehnen Sie sich zurück, lassen Sie sich von den Klängen mitreißen und tauchen Sie ein in die magische Welt der Musik die unsere Herzen berührt.“ Mit diesen Worten begrüßte die Vorsitzende, Anja Rau, die Besucher/innen des Adventskonzerts.

Das Programm wurde durch die Vorgruppe eröffnet. Mit „Fires of Mazama“ ein Stück über einen imposanten Berg im Südwesten von Oregon zeigten die jüngsten Musiker/innen ihr Können.

Anschließend übernahm das Jugendorchester Denkingen-Frittlingen, beide Orchester unter Leitung von Stefan Lewedey. Mit „A Little Opening“, eine kleine Eröffnung mit Fanfaren, begeisterten die jungen Musike/innen durch perfekte Darbietung. Bei der anschließenden Ballade „Ballad and Dance“ waren schöne Instrumentalfarben zu hören.

Darauf folgte der MV Empfingen unter Leitung von Carl-Michael Birk. Mit „Viva Musica“ starteten sie in den Konzertabend. Ein anspruchvolles Stück oder wie Mariella Schneider vom MV Empfingen in Ihrer Ansage meinte „´s war Sauschwer“. Nach „Les Miserables“ ging es mit „Suite on Celtic Folk Songs weiter. Mit „Omens of Love“ verabschiedete sich der MV Empfingen unter langanhaltendem Applaus. Die geforderte Zugabe gab es in Form des „Seiffertitz-Marsch“ und, passend zur Weihnachtszeit, „Cinderellas Tanz“ aus dem Filmklasiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.

Das gastgebende Orchester, der MV Denkingen, mit Dirigent Stefan Lewedey, begab sich auf eine Reise welche mit der „Jupiter Hymn“ im Weltall begann. Anschließend ging es duch den Ozean zu der versunkenen Insel „Atlantis“. Vom Meer in die Berge, mit „Alpina Saga“ beschrieb das Orchester die musikalische Schönheit einer Bergwanderung mit all ihrer Gefahr und Pracht. Mit „Flashing Winds“ trieb der Wind weiter durchs Programm bis das Orchester mit dem Stück „Astronautenmarsch“ wieder im Weltall gelandet ist. Warum der Astronautenmarsch nun Astronautenmarsch heißt? Vielleicht weil die Trompeten in diesem Stück schwindelerregende Höhen erreichen können!? Bei der Zugabe, „Glühwein Galopp“, durften die Konzertbesucher ins Karussell einsteigen, abfahren und es hieß „nächster Halt Weihnachten“. Vom Publikum gab es noch einmal viel Beifall. Die Vorsitzende, Anja Rau, dankte zum Schluss allen Musiker/innen sowie den Dirigenten für die Probearbeit und allen Helfer/innen für ihren Einsatz. So ging ein schöner und eindrucksvoller Konzertabend seinem Ende entgegen.