Musical macht wunschlos glücklich

„Wunschlos glücklich“ ‐ das war nicht nur der Titel eines der pfiffigen Songs des von den Liptinger Kinderchören am Samstag und Sonntag in der Schlossbühlhalle aufgeführten Musicals „UFO-kein Wunsch ist schnuppe“: wunschlos glücklich schien auch die Stimmung der durchgehend begeisterten Besucher zu sein, als sie aus der beides mal voll besetzten Halle den Heimweg antraten. Wunschlos glücklich waren aber auch die Gesichter der weit über 30 jungen Akteure im Alter von 5 bis 16 Jahren und ihrer Dirigentin Brigitte Firmbach, die wieder einmal bewies, dass sie nicht nur musikalisch führen und wunderbar inszenieren kann, sondern es vor allem schafft, die Kinder entsprechend zu motivieren.

In fantasievollen, detailreich ausgestalteten Kostümen, alle von Frau Firmbach entworfen und genäht ‐ entfalteten die Darsteller die abwechslungsreiche Geschichte: Im Jahr 2164 machen fünf Jugendliche einen abenteuerlichen Ausflug auf eine Raumstation und verlieren sich fast im Weltall ‐ wären da hinter dem Mond im Garten der Wünsche nicht die Sternschnuppen, die sich um die menschlichen Wünsche und deren Erfüllung kümmern ‐ so auch um die gewünschte Rückkehr der Abenteurer. Die tollen, ausgeklügelten Licht- und Soundeffekte (Gero Kühnemundt und Matthias Bonacker) vollendeten das verwandlungsfähige Bühnenbild (Gestaltung Franz-Peter Firmbach) zu stimmigen Szenerien, in denen sich die junge Schar sowohl mit anspruchsvollen Solostücken wie auch mit mitreißenden Chorsätzen präsentierte. So geriet einmal mehr die (mittlerweile neunte!) Musical-Inszenierung des als Veranstalter agierenden Gesangvereins Liptingen zu einem tollen Erfolg ‐ wie hieß es doch gleich im fetzigen Finale: Erde küsst Mond!