Einmal im Jahr verschwindet Matthias Wolf aus der Welt, die wir kennen. Er verwandelt sich in einen Schmuggler und betreibt mit Freunden eine Taverne. Hat er Zeit, trägt Kämpfe gegen andere Clans aus. Seit vielen Jahren ist der 42–Jährige großer Fan des Drachenfests — ein mehrtägiges Live–Rollenspiel, das europaweit als zweitgrößtes gilt. Das Logo der Taverne ziert sogar seinen Unterarm.

Immer in den letzten Julitagen verwandelt sich eine große Waldlichtung bei Diemelstadt östlich von Kassel in eine mittelalterliche Fantasy–Welt. Rund 6000 Menschen legen ihre bürgerliche Kleidung ab und werden für einige Tage zu Zwergen, Kriegern, Orks, Heilern Barden, Waldelfen und vielem mehr.

Warmes Bier möchte keiner, auch nicht beim Drachenfest. Matthias Wolf

Verbündet in verschiedenen Lagern geht es rund um die Stadt „Aldradach“ drei bis vier Tage darum, Aufgaben zu lösen, Wettbewerbe zu bestehen oder einfach nur in eine andere Welt abzutauchen.

Eine Waldlichtung verwandelt sich einmal jährlich in eine mittelalterliche Fantasy-Welt. (Foto: Hagen Hoppe )

Als der in Mühlheim lebende Matthias Wolf vor 17 Jahren von einem Freund zum ersten Mal mitgenommen wurde, ahnte er noch nicht, dass er in den folgenden zwei Jahrzehnten einen Teil seines Jahresurlaubs dort verbringen würde.

Zwar liebte er Mittelaltermärkte sowie Fantasy–Filme und -Bücher, doch Live–Rollenspiele — sogenannte LARP–Events (Live–Action–Role–Playing) — waren ihm fremd.

Ein Herde von Orks, die auf dem Drachenfest ein eigenes Lager haben. (Foto: Hagen Hoppe )

Doch kaum beim Drachenfest angekommen, fühlte sich alles echt an: Die Orks, die im Klang der Kriegstrommeln an ihm vorbei sausten, der Meistermagier, der die Feinde mit seinem Stab in die Flucht schlug oder der Lagerkommandant, der ihn beim nächtlichen Toilettengang nach Waffen absuchte. Apropos Waffen: Diese bestehen allesamt aus Latex, „schließlich möchte man sich ja nicht verletzen“, so Wolf.

Eine Taverne, die schön und detailreich sein sollte

Sein Einstand gefiel ihm prompt: Im sogenannten „Söldnerlager“ lernte er die Gruppe „Berner Söldner“ aus der Schweiz kennen. „Wir haben uns angefreundet und auch privat besucht“, erzählt Matthias Wolf. Gemeinsam entstand schließlich die Idee, eine eigene Taverne zu gründen — und zwar eine, die schön und detailreich sein sollte. Das Material, um den „Durstigen Dolch“ aufzubauen, füllt mittlerweile einen ganzen LKW–Anhänger.

Schmuggler Matthias Wolf in seiner Taverne. (Foto: privat )

Bis auf wenige Schlafstunden ist der 42–Jährige während des Drachenfests nun dort beschäftigt. Im richtigen Leben als Service–Techniker in der Leiterplattenfertigung tätig, übernimmt er auch in der Fantasy–Welt die Rolle des Technikers.

Denn anders als im Mittelalter oder der Welt von Herr der Ringe gibt es in der Taverne sehr wohl Strom und auch einiges an technischen Annehmlichkeiten — auch wenn das Team versucht, diese hinter Dekoration zu verstecken.

Im "Durstigen Dolch" gibt es sogar einen Badezuber, an dem sich ab und zu auch eine Nixe tummelt. (Foto: Matthias Wolf )

So verfügt die Taverne unter anderem über Kühlschränke für die Getränke und für die Verpflegung des etwa 25– bis 30–köpfigen Tavernen–Teams. „Warmes Bier möchte schließlich keiner, auch nicht beim Drachenfest“, sagt er lachend.

Selbst schlüpft er in die Rolle des Schmugglers H.T. Marley, der zwischendurch mit einem selbstgebauten Schiff Getränke in andere Lager ausliefert und dabei auch gerne mal eine Kneipenschlägerei anzettelt.

Die Waffen sind beim Drachenfest allesamt aus Latex - damit niemand wirklich verletzt wird. (Foto: Hagen Hoppe )

Hat er Zeit, beteiligt er sich auch an den Kämpfen, Aufgaben und Intrigen, die es unter den vielen Bewohnern des Fantasy–Geländes gibt. Manches davon ist von den Organisatoren geplant und vorgegeben, doch die meisten Handlungen entwickeln sich durch Eigendynamik von selbst. „Eigentlich passiert ständig irgendwo etwas“, erzählt Matthias Wolf.

Passende Tätowierung auf dem Unterarm

„Es ist einfach eine Reise in eine völlig andere Welt“, beschreibt der 42–Jährige, was ihn seit Jahren am Drachenfest begeistert. „Man ist einfach völlig aus dem Alltag raus“, sagt er.

Vor zehn Jahren ließ es sich aus Liebe zum Drachenfest sogar das Logo seiner Taverne auf den Unterarm tätowieren. „Quia possimus“ steht dort unterhalb eines Rumfasses. „Weil ich es kann“, heißt das — und soll die Antwort auf die Frage sein, warum er mit seinen Freunden die Taverne unterhalte.

"Quia possimus" steht unterhalb eins Rumfasses auf dem Unterarm von Matthias Wolf. Die Tätowierung ist seiner Taverne gewidmet. (Foto: Sabine Krauss )

In diesem und im vergangenen Jahr verlief das Drachenfest für den 42–Jährigen allerdings etwas anders als bisher. Mittlerweile sind nämlich auch Frau Barbara und der zweieinhalbjährige Sohn mit dabei. „Seitdem hat sich mein Rhythmus etwas verändert“, erzählt er lachend.

Die Charaktere beim Drachenfest sind vielfältig - es gibt fast nichts, das es nicht gibt. (Foto: Hagen Hoppe )

Wurden die Nächte bislang meistens durchgemacht und mit einem morgendlichen Bad im Badezuber der Taverne beendet, geht es nun früher ins Bett. „Jetzt wacht mein Sohn um halb 7 auf und der Tag beginnt früh.“

Der Kleine ist nicht das einzige Kind beim Drachenfest: „Es gibt in jedem Lager Bereiche, in dem Familien wohnen“, erzählt Matthias Wolf. Generell sei das ganze Camp unglaublich kinderfreundlich — „man wird auch von jedem angesprochen.“

"Schmugglervater" Matthias Wolf mit seinem zweieinhalbjährigen Sohn auf dem Drachenfest. (Foto: privat )

Nach wenigen Tagen ist das Fest jedoch wieder vorbei und das Warten aufs nächste Jahr beginnt. Ganz ohne Fantasy läuft das allerdings nicht ab: Matthias Wolf ist auch ein großer Brettspiel–Fan. Seine Spiele füllen ein großes Regal. Und so wird er auch an manch einem Wochenende zu einem Magier, Kämpfer oder Heiler.