Gute Nachricht

Zahnarzt will langfristig in Mühlheim bleiben

Mühlheim / Lesedauer: 3 min

Manuel Haug praktiziert seit 2009 (Bild unten rechts) als Zahnarzt in Mühlheim. Damals übernahm er von Rudolf Seifritz die Praxis, die von der Stadt für 65.000 Euro renoviert wurde. Nun nimmt Mühlheim einen ähnlich hohen Betrag für weitere Sanierungen in die Hand. Nach dem ersten Bauabschnitt sind Haug, Projektleiter Gottlieb Riedinger und Bürgermeister Jörg Kaltenbach (oben rechts von links) zufrieden. (Foto: DPA/Archiv/Stadt )

Manuel Haug will dauerhaft in der Mühlheimer Vorstadt praktizieren. Dafür nimmt die Stadt nun einen fünfstelligen Betrag in die Hand.

Veröffentlicht: 21.10.2023, 05:00 Von: Anja Schuster