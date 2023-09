Vollmondwanderung mit der Wildnispädagogin Monika Schätzle

Die Katholische Erwachsenenbildung Mühlheim–Stetten bietet am Freitag, 29. September, 20 Uhr, zu einer Vollmondwanderung ein. Die Wildnispädagogin Monika Schätzle nimmt die Teilnehmer mit auf die weite Fläche der Wacholderheide beim Kraftstein in die Welt der Lyrik. Wer schon einmal nachts bei Vollmond durch die Natur gelaufen ist, wird sich an den besonderen Zauber erinnern. Eine Vollmondwanderung erlaubt Perspektiven, die zu einer ganz neuen Sichtweise von Bekanntem führt. Taschenlampe und wasserfeste Sitzunterlage sollten mitgebracht werden, ebenfalls ist auf wetterfeste Schuhe und der Witterung angepasste Kleidung zu achten. Der Beitrag beträgt zwölf Euro, Anmeldungen sind bis 22. September bei Andrea Buschle–Pusch möglich, Telefon 0172/3554724 oder Mail [email protected]. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.