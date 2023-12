Ab dem 1. Januar hat Mühlheim eine weitere hausärztliche Gemeinschaftspraxis. Ulrich Kroczek und Marius Steiert werden gemeinsam die Hausarztpraxis am Kitzenbühl betreiben.

Seit bald 35 Jahren ist Ulrich Kroczek als Hausarzt in Mühlheim tätig. Am 1. Mai 1989 eröffnete er seine eigene Praxis, erinnert er sich. „Ich muss mich erst einmal daran gewöhnen, dass wir jetzt zu zweit sind“, sagt er und lacht. Denn für alles, was er bisher alleine wuppen und entscheiden musste, hat er mit Steiert nun einen Partner an seiner Seite.

Steierts Ausbildung zum Facharzt bringt alles ins Rollen

Dass es so kommen würde, war alles andere als absehbar. „Wenn ich mich in der derzeitigen Situation in der Umgebung umschaue, tun sich alle schwer, jemanden zu finden“, sagt Kroczek. Vor etwa drei Jahren kam Steiert für seine Ausbildung zum Facharzt in seine Praxis. Die Zusammenarbeit passte, und so sind die beiden schon seit etwa einem Jahr daran, die Gemeinschaftspraxis auf den Weg zu bringen.

In der Praxis von Ulrich Kroczek und Marius Steiert wird nach und nach alles modernisiert. (Foto: Linda Seiss )

Bis zuletzt seien die beiden „am Rödeln“ gewesen: „Jetzt ist es amtlich“, sagt Kroczek. Denn für eine Niederlassung als Hausarzt braucht es zuallererst einen Facharzt. Die Prüfung dafür hat Steiert im April dieses Jahres bestanden. Anmelden konnte er sich aber erst nach Abschluss der verpflichtenden zwei Jahre bei Kroczek. Weitere Wochen vergingen, bis das Zeugnis ausgestellt wurde, ehe noch die Zusage eines Zulassungsausschusses, bestehend aus Ärzten und Kassenvertretern, nötig war, berichten die beiden von dem Procedere.

Mit sich bringt das dann wiederum eine neue Betriebsstättennummer und damit einhergehend neue Zugänge, unter anderem für die Kartenlesegeräte, um mit den Krankenkassen abrechnen zu können. „So zieht sich das alles Woche um Woche um Woche“, sagt Kroczek.

Etwa 1800 Patienten werden pro Quartal behandelt

Jetzt sind die beiden froh, dass sie ab dem neuen Jahr gemeinschaftlich die „Hausarztpraxis am Kitzenbühl“ führen. Etwa 1800 Patienten werden dort pro Quartal versorgt. Diese kommen neben Mühlheim und Stetten unter anderem aus Nendingen, Renquishausen, Kolbingen, Fridingen, Buchheim, Irndorf, Mahlstetten und sogar Tuttlingen. Eine absolute Patientenzahl zu nennen sei schwierig, doch schätzt Kroczek diese auf etwa 3000.

Eines ist den beiden dabei besonders wichtig: „Wir nehmen neu Zugezogene auf“, sagt Kroczek. Denn in der Kreisstadt beispielsweise verlaufe die Hausarztsuche für neu Zugezogene teils mühselig, das hätten Notdienste gezeigt. Und Kroczek findet: „Es kann nicht sein, dass die keinen Hausarzt finden.“

Viele unbesetzte Hausarztstellen im Landkreis Tuttlingen

Im Landkreis fehlten derzeit 23 Hausarztstellen, so Mühlheims Bürgermeister Jörg Kaltenbach. „Als Stadt mit 3600 Einwohnern können wir also extrem froh sein, dass wir zwei Praxen haben.“ Denn neben Kroczek und Steiert gibt es in der historischen Altstadt mit Cornelia Schletterer, Alexander Lux und Joshimol Clement drei weitere Ärzte, so Kaltenbach.

Gut versorgt: Bürgermeister Jörg Kaltenbach (Mitte) freut sich darüber, dass Marius Steiert (links) und Ulrich Kroczek (rechts) gemeinsam praktizieren. (Foto: Linda Seiss )

Suche nach weiterem Arzt läuft

Dafür, dass die Praxis jetzt unter dem Namen „Hausarztpraxis am Kitzenbühl“ läuft, haben sich die beiden auch deshalb entschieden, weil „es nicht mehr für 30 Jahre nur einer sein wird“, sagt Steiert.

So bleibt der Name, egal wie die Besetzung ist. Marius Steiert

Die Suche nach einem weiteren Arzt oder einer Ärztin laufe bereits. „Wir müssen da ran, das wird sicher noch ein Stück Arbeit“, weiß Steiert. Offen seien die beiden, ob ein weiterer Arzt als Partner oder als Angestellter komme. „Wir müssen da sehr flexibel sein, und das sind wir“, sagt Steiert.

Das ist ein gutes Arbeiten. Ulrich Kroczek

Denn auch in Zukunft soll es so laufen, dass Patienten keine langen Wartezeiten haben, gibt Kroczek als Ziel aus. Wichtig dafür seien auch gute MFA, also medizinische Fachangestellte. Denn „ohne sie können wir nicht“. Diese zu finden, sei heutzutage aber ebenfalls schwierig.

Ganz aufzuhören kommt für Kroczek nicht in Frage

Dass Kroczek weiter macht, freut insbesondere auch Steiert. „Das ist eine enorme Leistung, weit über das Renteneintrittsalter weiter zu machen“, sagt er über seinen Kollegen, der im kommenden Jahr 72 wird. Mit seinen 38 Jahren fängt er im selben Alter an, wie auch Kroczek damals, als er sich für den Weg des Hausarztes entschieden hatte.

Ulrich Kroczek und Marius Steiert werden ab Januar 2024 Partner sein und gemeinsam die Hausarztpraxis am Kitzenbühl betreiben. (Foto: Linda Seiss )

Ganz aufzuhören kommt für ihn bis dato auch nicht in Frage. „Ich wüsste nicht, wie ich das den Leuten verkaufen sollte“, sagt Kroczek. „Da hätte ich mir schwer getan“, so der Hausarzt, der ein Beispiel dafür parat hat. Er versorge manche Familien schon seit Generationen. Neulich sei ein Kind für eine U-Untersuchung da gewesen, dessen Mutter diese Untersuchung auch schon bei ihm hatte.

Neue Untersuchungen sollen angeboten werden

Und Gründe, weiterzumachen, hat Korczek gleich mehrere. „Das ist ein gutes Arbeiten“, sagt der Allgemeinmediziner dazu, dass er nun mit Steiert praktiziert.

Denn so wie früher, 60 Stunden pro Woche zu arbeiten, das würde er heute nicht mehr. Der 38-Jährige sei frisch und gut ausgebildet und bringe Fachkenntnisse aus dem Klinikum mit, die er nicht habe. So sollen künftig Untersuchungen wie Schilddrüsensonografie und Langzeit-EKG eingeführt werden. Kroczek hingegen kennt seine Patienten schon lange. „Die Kombination ist nicht schlecht“, findet er daher.

Zudem sei er gesund. Und: „Ich fühle mich nicht alt.“ Minimal kürzer treten wird er dennoch, ab dem kommenden Jahr will Kroczek den Mittwoch, an dem die Sprechstunde nur vormittags offen ist, frei nehmen.

Neben Klinikalltag will Steiert auch ambulanten Bereich kennenlernen

Dass er sich einmal als Hausarzt niederlassen würde, war für Steiert nicht von Beginn an klar. „Nach einem erfolgreichen Studium ist es üblich, in einer Klinik anzufangen“, sagt er. Sowohl im Klinikum in Villingen-Schwenningen als auch in Tuttlingen habe er einige Stationen durchlaufen. „Ich musste dann aber für mich auch die andere Seite noch ausprobieren“, sagt Steiert.

Seit ich hier bin, ist es für mich keine Alternative mehr gewesen, zurück ins Krankenhaus zu gehen. Marius Steiert

Auch wenn die beiden in anderen Bereichen weit mehr verdienen könnten, betonen sie, dass sie mit ihrem Einkommen sehr gut leben können. „Sie sind geschätzt, gerade auf dem Land, und das freut einen auch“, sagt Kroczek. Bevor er Hausarzt wurde, hatte auch Kroczek überlegt, Zahnarzt, Gynäkologe oder Chirurg zu werden. Doch knapp 35 Jahre nach seiner Niederlassung sagt er: „Ich würde immer wieder Allgemeinarzt werden.“