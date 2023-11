Der Fußball-Bezirksligist VfL Mühlheim und sein Trainer Daniel Wieser gehen überraschend getrennte Wege. Am Dienstag hatte Wieser die Mannschaft darüber informiert, den Verein vorzeitig zu verlassen. Wieser wolle somit „einen neuen Impuls für die Mannschaft und den Verein“ setzen, teilte VfL Mühlheim am Mittwoch schriftlich mit.

Gründe für den Schritt waren laut VfL-Vorstand „die anhaltende Negativserie“, die „zu Unzufriedenheit beim Trainer wie auch bei der Mannschaft“ geführt hätten, „in welcher vor allem die Mannschaft mehrmals ein ungewohntes Gesicht zeigte. In dieser Situation fühlte sich Daniel Wieser in der Verantwortung, ein Zeichen und einen Impuls zu setzen“, heißt es zur Begründung von Wiesers Schritt in der Pressemitteilung.

Mit 23 Punkten nach dreizehn Spielen und Platz fünf in der Bezirksliga Schwarzwald sei der VfL Mühlheim keinesfalls unzufrieden mit der sportlichen Situation. „Auch wenn wir der Meinung sind, dass im derzeitigen jungen Kader großes Potenzial steckt, wissen wir uns richtig einzuschätzen und wären mit einer Platzierung unter den Top 5 Mannschaften zum Rundenende glücklich“, erklärt der VfL-Vorstand und fügt hinzu: „Wir danken Daniel Wieser für die gute Arbeit sowie seiner ehrlichen und loyalen Art im Sinne des Vereins, die er in den letzten zweieinhalb Jahren geleistet und gezeigt hat. Wir wünschen ihm und seiner Familie für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.“

Bis zur Winterpause wird die Mannschaft von Co-Trainer Lukas Kalmbach interimsweise trainiert, unterstützt von den erfahrenen Spielern Sören Lurz und Philipp Wolf.

Für den VfL Mühlheim geht es am Donnerstag (19 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den Tabellenletzten SG Zimmern II/Horgen weiter.