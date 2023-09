Stadtarchitektur im Laufe der Jahrhunderte

„Mühlheim im Wandel — eine städtebauliche Zeitreise“: Die informative und gut aufbereitete Ausstellung ist am Mittwochabend im Vorderen Schloss im Beisein zahlreicher Gäste eröffnet worden. Sie zeigt einen Querschnitt von der ersten Besiedlung über die beeindruckenden Bauten des Mittelalters bis zu den neuen Wohnanlagen unserer Zeit.

Mit viel Herzblut, Sachverstand und großem zeitlichen Einsatz sei es gelungen, einen breiten Bogen über zentrale Meilensteine der Stadtgeschichte zu spannen und besonders markante Facetten der Entwicklung der Stadt in den Fokus zu nehmen, sagte Bürgermeister Jörg Kaltenbach in seiner Begrüßung. Er dankte Stadtarchivar Ludwig Henzler, Kornelia Hörburger und der Vorsitzenden des Heimatvereins Ursula Scheunemann, die sich dieser Herausforderung gestellt haben.

Der Ursprung der Altstadt von Mühlheim ist auf den Resten einer römischen Ansiedlung zu finden, erklärte Stadtarchivar Ludwig Henzler in seiner Einführung. Die Neuanlage der Stadt auf dem Nussbühl um 1200 war ein wegweisender bedeutender Schritt. Die Stadt habe ihren ursprünglichen Charakter bis heute behalten. Die ummauerte Stadt habe der Bevölkerung Schutz und Sicherheit geboten und sei in Kriegszeiten ein wichtiger Ort für kämpfende Truppen gewesen, sagte Henzler. Neben der baulichen Entwicklung ging aber auch die Lebensweise der Bevölkerung Schritt für Schritt mit. Aus den Handwerksbetrieben entwickelte sich die Industrie, die Einwohnerzahlen stiegen und die Wohnungsnot wurde größer.

Kornelia Hörburger sagte: „Wir haben den Weg gewählt, in unserer Ausstellung der Geschichte der Stadt anhand von baulichen Veränderungen nachzuspüren.“ Denn immer, wenn sich an der Bebauung etwas ändert, steckt auch ein Grund dahinter, der mit dem Leben der Menschen zu tun hat. Am Ende des Mittelalters gab es in der Stadt keinen Platz mehr. 1860 kam die Eisenbahn ins Donautal und damit der Mühlheimer Bahnhof unten im Tal. Dort gab es keine Platzbeschränkung. Nach 1946 waren es die Flüchtlinge, die ein dort ausgewiesenes Baugebiet schnell bebauten, die „Vorstadt“ boomte. Doch es wurde auch klar: Baugrund ist eine endliche Ressource. Pläne wurden erstellt, ob und wie man die alte Bausubstanz im Städtle sinnvoll erhalten kann.

Den letzten Teil der Einführung widmete Ursula Scheunemann, die Vorsitzende des Heimatvereins, Stetten, das zu einer der wichtigsten Siedlungen unserer Heimat gehöre, nicht zuletzt durch seine archäologischen Funde. So hat man einen Einblick in das Leben der Menschen am Kesselbach vor weit mehr als Tausend Jahren bekommen. Als einen Ort der landwirtschaftlichen Produktion lässt sich bis Ende des 17. Jahrhunderts in Stetten kaum Handwerk nachweisen. Mit dem Bau der Getreidemühle im Jahr 1844 habe sich das geändert und mit dem Anschluss an die Eisenbahntrasse hielt die Industrialisierung Einzug. Stetten wurde im Dezember 1971 eingemeindet.

Die Ausstellung im Museum im Vorderen Schloss ist am Stadtfest-Wochenende geöffnet. Danach bis 15. Oktober immer sonntags von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es gibt auch Sonderführungen.