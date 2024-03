Sonja von Opel spricht im Gemeindezentrum Mühlheim-Stetten über das Laufen

STS-Runningconcept, seit Jahren Partner für professionelles Lauftraining, Coaching und Leistungsdiagnostik, hat eine der renommiertesten Lauftrainerinnen in Deutschland, Sonja von Opel, für einen Vortrag gewonnen. Von Opel, die nicht nur eine bekannte Läuferin und Trainerin ist, sondern auch Buchautorin und Journalistin (unter anderem „Runner’s world“), spricht am Freitag, 22. März, 19 Uhr, im Gemeindezentrum in Mühlheim-Stetten.

Als Sponsor gewann STS-Runniconcept laut eigener Mitteilung die KLS Martin Group. Es ist eines der führenden Tuttlinger Unternehmen in der Medizintechnik, das sich sehr für die Gesundheit seiner Mitarbeiter einsetzt. Beide Unternehmen präsentieren den Vortrag, bei dem sich sowohl Laufanfänger als auch ambitionierte Läufer angesprochen fühlen dürfen.

Unter dem Motto „Richtig trainieren, gesund laufen, die wichtigsten Trainingsprinzipien in allen Leistungsklassen“ werden an diesem Abend mit Sonja von Opel wichtige Trainingsaspekte rund um das Laufen behandelt, die für jedes Trainingslevel Knowhow darstellen und selbst eingefleischen Läuferinnen und Läufern neue Impulse für ihre Weiterentwicklung geben, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Eintritt kostet fünf Euro. Karten sind im Vorverkauf online auf https://sts-runningconcept.de/sonja-von-opel erhältlich.