Der Mountainbiker Simon Kempf kann auf eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison zurückblicken. Mehrere Podestplätze und international starke Rennen liegen hinter dem 25-Jährigen. Vor allem mit dem Sieg in Pfronten beim Mountainbike-Marathon und Platz drei bei der Albgold Trophy in Münsingen zum Ende der Saison kann der Fahrer aus Mühlheim ein zufriedenstellendes Saisonfazit ziehen.

Grundstein wird im vergangenen Jahr gelegt

Den Grundstein für seine erfolgreiche Saison legte Kempf bereits im November vergangenen Jahres, als er in die Vorbereitungen für die neue Saison einstieg. „Ich bin sehr viel hier in unserer Region mit dem Mountainbike unterwegs gewesen, um fit zu werden. Es gibt hier viele gute und bergige Strecken. Ich habe versucht, so oft es geht draußen Rad zu fahren.“ Gelegentlich trainierte er auch auf der Rolle oder beim Skilanglauf. Nach einem Trainingslager im Februar begann im Mai die Saison.

Der Saisonstart verlief mit überschaubaren Ergebnissen in mehreren Rennen eher nicht so gut für mich. Simon Kempf

Mit seiner ersten und einzigen Teilnahme bei einem Weltcup im Juni in Italien über 100 Kilometer mit 4000 Höhenmetern zeigte er sich zufrieden. In Ligure landete er auf dem 64. Platz im Mittelfeld aller Teilnehmer.

„Die Leistungsdichte ist bei Weltcups extrem hoch. Hinzu kam in Ligure eine technisch anspruchsvolle Abfahrt und insgesamt eine lange Strecke mit vielen Höhenmetern. Vor diesem Hintergrund war ich mit dem Ergebnis zufrieden und habe bei dem Weltcup eine solide Leistung gezeigt“, findet Kempf, dem eher die langgezogenen Anstiege an den Bergen liegen.

Gute Platzierung beim „Heimrennen“

Nur wenige Wochen später belegte er den Gesamtplatz 19 bei der Alpentour Trophy in Österreich. Das Sportevent gehört zur Union Cycliste Internationale (UCI), dem Dachverband der nationalen Radsport-Verbände. Das Etappenrennen mit Bergzeitfahren erstreckte sich über vier Tage. „Auch hier war das Niveau der Bergfahrer sehr hoch“, sagte Kempf, der in der vierten Tageswertung einen Platz unter den besten zehn Fahrern erreichte.

Simon Kempf setzt sich von seiner Konkurrenz ab und ist auf dem Weg zu Platz eins beim Mountainbike-Marathon in Pfronten. (Foto: privat )

Zurück in der Heimatregion startete er im Juli in Albstadt beim Bike Marathon. Bei seinem „Heimrennen“, wie er es bezeichnete, gelang ihm Platz neun in einem Teilnehmerfeld, das sich unter anderem mit Vollprofis aus dem deutschsprachigen Raum zusammensetzte. „Ich denke, ich habe in Albstadt ein gutes Ergebnis eingefahren und auch meine Leistung war solide, vor allem weil es ein bekanntes und damit gut besetztes Rennen war.“ Doch für Simon Kempf sollte es noch besser kommen.

Sieg bei 76 Kilometer langem Rennen

Im bayerischen Pfronten beim Mountainbike-Marathon über 76 Kilometer mit 2600 Höhenmeter gelang ihm der Sieg. Geschenkt wurde ihm dabei nichts. „Es war ein schweres Rennen mit sehr steilen und langen Anstiegen. Ich habe einen guten Tag erwischt und das Streckenprofil kam mir auch entgegen.“ Bis zur Hälfte der Strecke fuhr er mit der Konkurrenz mit. „Danach bin ich an einem Berg weggefahren, weil ich mich gut gefühlt habe. Ob es die richtige Entscheidung ist, vorne weg zu fahren, weiß man erst hinterher.“

Corona-Infektion bremst Kempf aus

Im August bremste ihn dann allerdings eine Corona-Infektion aus. „Ich konnte mehrere Wochen nicht trainieren und musste mehrere geplante Rennen absagen. Ich bin dann erst im September ohne große Erwartungen zur Deutschen Meisterschaft des Mountainbike-Marathons nach Singen gefahren.“ 100 Kilometer und 2500 Höhenmeter galt es für die Mountainbiker zu überwinden. Simon Kempf fuhr ein starkes Rennen, mischte bis kurz vor Schluss sogar noch um die Top-Ten-Plätze mit.

Simon Kempf (Foto: privat )

„Zum Schluss haben mir aber die Kraftreserven und die nötige Härte gefehlt. Meine Akkus waren nach über 90 Kilometer einfach leer“, betonte Kempf, der auf Rang 18 und damit im vorderen Drittel des Feldes ins Ziel kam. Kempf: „Für das, dass es mein erstes Rennen nach meiner Corona-Infektion war, lief es richtig gut für meine Verhältnisse.“

Saison mit Podestplatz beendet

Doch mit Platz 18 sollte seine Saison nicht zu Ende gehen, denn Anfang Oktober stand er schließlich an der Startlinie bei der Albgold Trophy in Münsingen. Bei dem rund 70 Kilometer langen Rennen gehörte er ab der Hälfte bis kurz vor Schluss zum festen Bestandteil des Spitzentrios. Seine zwei Konkurrenten aus der Region, Markus Kaufmann und Tobias Steinhart, musste er kurz vor dem Ziel zwar ziehen lassen, trotzdem beendete er die Saison mit einem Podestplatz.

Mir ist ein gutes Rennen gelungen. Rang drei war für mich ein versöhnlicher Saisonabschluss. Simon Kempf

Aktuell regeneriert Kempf, aber schon Mitte November beginnen die Vorbereitungen auf die neue Saison mit rund 15 Trainingsstunden pro Woche. Dort will der Mühlheimer sich an den Weltcups orientieren und sich international weiter etablieren ‐ vorausgesetzt, er kann die Reisen finanziell stemmen, denn der Mühlheimer befindet sich derzeit auf intensiver Sponsorensuche. „Der Mountainbike-Sport ist sehr kostspielig, gerade die internationalen Rennen. Deshalb muss ich vor einem Wettbewerb immer abwägen, ob ich es mir leisten kann.“