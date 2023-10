Golfballgroßer Hagel ging Mitte September im Landkreis Tuttlingen nieder. Sie hinterließen Spuren, die auch Wochen später längst nicht beseitigt sind. Vor allem Rietheim-Weilheim und Mühlheim hat es schwer getroffen. Dächer,

St. Galluskirche verliert viele Dachziegel

Die Mühlheimer Altstadt beim Friedhof erwischte es mit am schwersten – insbesondere die St. Galluskirche. Das alte Gebäude aus dem zehnten Jahrhundert ist von dem schweren Unwetter in Mitleidenschaft gezogen worden. „Viele Dachziegel sind aufgrund von dem starken Hagel verschlagen und abgerutscht“, sagt Pfarrer Gerwin Klose. Noch am Tag des Unwetters habe er Bilder davon geschickt bekommen. Die Zimmerei Milkau hätte zum Glück schnell reagiert und das Dach mit einer Plane abgedeckt.

Noch immer ist die Plane auf dem Dach und daran wird sich so schnell auch nichts ändern. „Es sind viele Versicherungsfragen zu klären. Bei der Frage, welche Dachziegel draufkommen, spielt auch der Denkmalschutz eine Rolle. Das ist alles nicht so einfach“, gibt der Pfarrer zu bedenken. Auch das Mesnerhaus nebenan ist mit einer Plane abgedeckt, weil es ebenso am Dach durch die großen Hagelkörner beschädigt ist.

Tischtennisballgroße Hagelkörner sind niedergegangen. Dazu noch ein starker Wind. Waltraud Nothhelfer

Unmittelbar neben der St. Galluskirche in der Altstadt wohnt Waltraud Nothhelfer. Auch sie erinnert sich gut an den 12. September. „Ich habe gerade zuhause meinen Rasen gemäht, als das Unwetter aufzog. Das ist innerhalb von fünf Minuten passiert.“ Sie brachte noch schnell Auto und Hund in Sicherheit, dann ging es los.

„Es hat richtig geknallt. Tischtennisballgroße Hagelkörner sind niedergegangen. Dazu noch ein starker Wind.“ Bei ihr sind Dachziegel und das Plexiglas von ihren Stallungen kaputtgegangen. Der Hagel zerstörte Gartenstühle und Tische aus Kunststoff, Hochbeete, Blumengefäße und mehrere Rollläden. „Alles, was draußen rumstand, ging kaputt.“ Im Kellerschacht hätten noch am Folgetag die Hagelkörner gelegen.

50 Hagelschäden gemeldet bei Milkau Holzbau

Noch während das Unwetter tobte, klingelte bei der Zimmerei Milkau das Telefon – und hörte bis zum späten Abend nicht auf. Die Kollegen hätten eigentlich genau um diese Zeit Feierabend gehabt, sagt Juniorchefin Diana Milkau. „Aber alle waren sich einig: Wir müssen gemeinsam den Mühlheimer Einwohnern helfen. Das ist nicht selbstverständlich.“

50 Hagelschäden wurden der Zimmerei noch an diesem Abend gemeldet. Ihre Mitarbeiter hätten sofort etliche Dachfenster und Dachflächen notabgedichtet, sagt Milkau. Innerhalb weniger Tage sei die Zahl dann auf mehr als 200 Fälle gestiegen: durchgeschlagene Dachfenster, durchlöcherte Terrassenüberdachungen, Beschädigungen an der Dacheindeckung. Vereinzelt seien ganze Dachflächen irreparabel beschädigt und müssten komplett saniert werden.

Noch heute kämen neue Anrufe und neue Meldungen. „Wir geben im gesamten Team Vollgas, um die große Flut an Anfragen abarbeiten zu können. Da bleibt leider die andere Arbeit teilweise liegen. Doch auch von unserer Kundschaft erfahren wir höchstes Verständnis für diese Sondersituation“, sagt Milkau. Der größte Teil der Schäden liege in Mühlheim. Teilweise meldeten Kunden aber auch Schäden aus Nendingen, Kolbingen, Bärenthal und Irndorf.

Noch während des Unwetters habe ich die ersten Anrufe und Whatsapp-Nachrichten erhalten. Albrecht Mattes

Viel zu tun hat bis heute auch der Versicherungsvermittler Albrecht Mattes aus Renquishausen. „Noch während des Unwetters habe ich die ersten Anrufe und Whatsapp-Nachrichten erhalten“, so Mattes. „Die Kunden wollen loswerden, was passiert ist.“

Mehr als eine Woche lang seien bei ihm Anrufe eingegangen, die einen Hagelschaden meldeten. Es sei richtig und wichtig, dass die Schäden zeitnah gemeldet werden. An zwei Autos in Mühlheim habe er die Schäden persönlich gesehen. Neben Rollläden handele es sich bei seinen Kunden vor allem um Schäden am Gebäude wie abgesplitterter Putz, aber kaputte Lüftungsrohre und Ähnliches.

Autos tragen Dellen davon

Und: Autos wurden reihenweise verdellt. Francois Wolf aus Rietheim-Weilheim, der sich mit seinem „Car Point“ schon jahrelang um Dellen und Beulen von Fahrzeugen kümmert, wird mit Anfragen überhäuft, seine Warteliste ist lang. „Besonders die Dellen von Fahrzeugen aus Mühlheim waren sehr groß – bis zu sechs Zentimeter“, erzählt er. Die meisten seiner Kunden warteten, bis der Gutachter den Schaden geschätzt habe. „Sie buchen aber schon einen Termin im Voraus, um nicht noch länger warten zu müssen“, sagt er.

Einer seiner Kunden habe am Nachmittag des 12. September sein Auto aus der Werkstatt von Wolf abgeholt, es war eben repariert worden. Er sei vom Hof gefahren und nur wenige Minuten erwischte es ihn erneut. „Aber auch zwei Fahrzeuge aus meiner Familie und Verwandtschaft hat es erwischt“, so Wolf. Die Arbeit werde ihm in den nächsten Monaten garantiert nicht ausgehen, meint er, das Unwetter werde noch lange Folgen haben.