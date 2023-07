Schwaissblech gastiert beim Ferienhock in Mühlheim

Mühlheim feiert am Freitag, 28. Juli, vor dem Torplatz den Ferienhock. Festbeginn ist um 17 Uhr, um 18.30 Uhr spielt die Musikkapelle Stetten/Donau. Um 21.30 Uhr beginnt dann die Party mit der Gruppe Schwaissblech. Wer Blasmusik hört und lediglich an Polka, Walzer und Marsch denkt, liege bei Schwaissblech falsch, heißt es in der Ankündigung des Ferienhocks. Das Repertoire reicht von klassischer böhmisch–mährischer Blasmusik bis hin zu modernen Eigen–Arrangements und „geschwaissten“ Hits von damals bis heute. Die Musik eignet sich für Frühschoppen wie für eine Partynacht, sie enthält traditionelle Blasmusik und Rock ’n’Roll. Die Bevölkerung sowie die Firmenbelegschaften aus Nah und Fern sind eingeladen, an diesem späten Nachmittag bis in die sommerliche Nacht hinein unbeschwert bei guter Atmosphäre mit der Stadtkapelle zu feiern.