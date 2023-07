Schülerkonzert der GAS und Workshops im Theater–Bahnhof Mühlheim

„Saitenmomente“ heißt das Motto des Open–Air–Schülerkonzerts der Gitarrenakademie Massimo Serra (G.A.S.) am Freitag, 28. Juli, um 18 Uhr, im im Bahnhofsgarten des Theater–Bahnhofs in Mühlheim. Präsentiert werden Stücke für Konzertgitarre, E–Gitarre, Westerngitarre und Bass. Dies teilen die Verantwortlichen des Theater–Bahnhofs mit. Bei dem Konzert spielen Schüler der unterschiedlichsten Altersstufen — solo oder im Ensemble. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Bei schlechter Witterung wird das Konzert ins Theater verlegt, dann allerdings beschränkt auf 40 Personen]. Dauer des Konzerts ist circa 90 Minuten. Um Reservierung wird gebeten unter Telefon 07463/2580007 oder 0171/8058869 oder per Mail an [email protected] Darüber hinhaus weist der Theater–Bahnhof auf seine Ferien–Workshop–Angebote hin, die bereits gebucht werden können. Folgende Workshops gibt es: Workshop Papier–Masken–Bau (ab zehn Jahren) vom 31. Juli bis 4. August, täglich 10 bis 13 Uhr, Teilnahmegebühr 100 Euro; Schauspiel (ab acht Jahren) vom 31. Juli bis 4. August, täglich 10 bis 13 Uhr, Teilnahmegebühr 100 Euro; Schauspiel für Jugendliche ab 12 Jahren (Projekt Romeo & Julia) vom 4. bis 8. September, täglich 10 bis 13 Uhr, Teilnahmegebühr 100 Euro; Schauspiel für Erwachsene am 9. und 10. September, Samstag 10 bis 17 Uhr und Sonntag von 10 bis 13 Uhr, Teilnahmegebühr 150 Euro.