Rathaus hat eklatante statische Schäden

Mit der Zustimmung zu einer Gemeinschaftsunterkunft für 50 Flüchtlinge und dem Startschuss für die Erweiterung des Baugebiets Mühlenösch sind in Mühlheim in diesem Jahr ein paar wichtige Entscheidungen gefallen. Und die Sanierung der Rathausfassade wurde beendet - mit der Erkenntnis, dass auch im Inneren einiges gemacht werden muss. Und das wird richtig teuer.

Ursprünglich war nur geplant, die Fassade zu sanieren. Das hat aus Sicht der Verwaltung auch gut funktioniert. Sowohl optisch, als auch finanziell, wie Bürgermeister Jörg Kaltenbach in einer Gemeinderatssitzung ausführte. Durch die dafür notwendigen Öffnungen im Obergeschoss und im Dachstuhl wurden allerdings „eklatante statische Defizite des Gebäudes erkennbar“. Schäden, die auf lange Sicht auch die Tragfähigkeit des Gebäudes gefährden. Sofern sie nicht behoben werden. „Das ist alternativlos“, stellte Kaltenbach klar.

Doch die Kosten, die dafür anfallen, seien „zunächst ein Schock gewesen“. Denn sie belaufen sich auf etwa 1,5 Millionen Euro. Geld, das die Stadt auch an anderer Stelle gut gebrauchen kann. Ob sich Mühlheim das leisten könne, fragte Gemeinderat Maximilian Waizenegger. „Wir müssen es uns leisten, weil wir es nicht schieben können“, erwiderte Kaltenbach. Stattdessen müssten andere Projekt warten.

Geplant sei, zwei Drittel der Kosten im kommenden Jahr zu stemmen, den Rest im Jahr 2025. Das sei in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld ein Kraftakt, so Kaltenbach. Und er fügte hinzu: „Man wird in Zukunft viel öfter Nein als Ja sagen.“

Vor diesem Hintergrund ist es um so wichtiger, und den Bürgern gegenüber auch verantwortungsvoll, alle gegebenen Fördermöglichkeiten auszuschöpfen. Dass das nicht so ergiebig wird, wie vielleicht gewünscht, wurde bereits in der Novembersitzung deutlich.

In der Dezembersitzung wurden die Zahlen noch einmal präzisiert. Diesen zufolge will die Verwaltung beim Landesamt für Denkmalpflege einen Förderantrag auf Zuschussmittel des Landes stellen. Zu erwarten ist ein Betrag zwischen 50.000 und 100.000 Euro. Zudem soll ein Antrag auf Ausgleichsstockmittel in Höhe von 250.000 Euro gestellt werden. Und als drittes ein Förderantrag für das KfW-Programm „Effizienzhaus Denkmal“ mit einer maximalen Förderhöhe von 204.000 Euro. Das segnete der Gemeinderat einstimmig ab. Im besten Falle könnte die Stadt damit etwa 550.000 Euro an Zuschüssen generieren. Ein Drittel der avisierten Kosten.