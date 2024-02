Mühlheim

Pflegemaßnahme im Bereich zwischen Kehrranken und der Stadtmauer

Mühlheim

Zahlreiche Sträucher wurden wieder auf Stock gesetzt, dadurch erscheint der Bereich wieder in einem gepflegten Bild. (Foto: Stadt Mühlheim )

Die Firma Sven Beig Landschaftspflege hat am Fasnetsfreitag eine Pflegeaktion im Bereich unterhalb der Stadtmauer in Richtung Ostertal durchgeführt. Die zahlreichen Sträucher wurden wieder auf Stock gesetzt, dadurch erscheint der Bereich wieder in einem gepflegten Bild.