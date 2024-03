Dieses Paar rettet zwei Senioren aus Notlage

Als Sabine Osswald ihren Mann in der Küche sieht, ahnt sie schon: Da ist etwas passiert. Markus Müller steht wie angewurzelt am Fenster und schaut hinunter.

Für Ingeborg Seemann ist es ein Glücksfall, dass der Feuerwehrmann zu Hause ist. Die Seniorin ist noch Wochen später dankbar über die „gute Tat“.

Schmerzen, die bis in die Beine ziehen

Dass die Biberacherin, die bei ihrem Lebenspartner in Tuttlingen zu Besuch war, in Not geraten würde, war an dem Sonntag nicht erwartbar. „Wir waren nachmittags bei schönstem Wetter zum ersten Mal mit dem Fahrrad unterwegs“, berichtet sie.

Nach 14 Kilometern Strecke steigt sie am Donauradweg vom Rad. „Ich hatte Beschwerden im Rücken“, sagt Seemann. Der Schmerz zieht in die rechte Hüfte, sodass sie auch den rechten Fuß nicht mehr belasten kann. „Ich musste absteigen und wollte mich ohne Rad bewegen, um den Schmerz zu lindern.“

Sie ruft sofort nach ihrem Lebensgefährten, der umgehend zu ihr umkehrt, und beginnt mit gymnastischen Übungen.

Zu dem Zeitpunkt steht Müller oberhalb des Radwegs am Fenster und beobachtet die Situation. „Ich habe mich nur gefragt, wann steigt die Frau denn wieder auf“, berichtet er. Nur kurze Zeit später steht für ihn fest, dass er runtergeht und fragt, ob die beiden Senioren Hilfe brauchen. „Er hat sicher gesehen, wie verleidet ich bin“, meint Seemann.

Im Gespür, wann Hilfe nötig ist

Sabine Osswald und Markus Müller helfen den Senioren und bringen sie mit ihren E-Bikes nach Hause. (Foto: Privat )

Auch Osswald ist überzeugt, dass ihr Mann das gespürt hat. „Er hat dafür den siebten Sinn, ein Helfergen“, sagt sie. Es habe dann doch etwas gedauert, Seemann und ihren Lebensgefährten vom Hilfsangebot zu überzeugen, meinen Müller und Osswald, die sich dann noch miteinschaltet.

Der Lebensgefährte habe gemeint, selbst noch nach Tuttlingen zurückfahren zu können. „Da bin ich dann energisch geworden“, sagt sie. Der Rentner sei in Sorge um seine Partnerin doch emotional aufgewühlt gewesen. „Nichts da. Sie bleiben hier und werden auch nach Hause gefahren.“

Und wenn man dort wohnt und offene Augen hat, dann hilft man Sabine Osswald

Innerhalb von zehn Minuten montiert Müller den Fahrradträger auf die Anhängerkupplung seines Autos. „Weil wir selbst auch E-Bikes haben, musste man da nicht so viel einstellen“, sagt er.

Weitere 15 Minuten später waren Seemann und ihr Partner wohlbehalten zurück in Tuttlingen. „Ihm und seiner aufmerksamen Familie sei dafür herzlich gedankt“, schreibt Seemann.

Für Osswald und Müller ist die Hilfe eine Selbstverständlichkeit. „Als ich gesehen habe, wie rührend und liebevoll der alte Mann sich um die Frau kümmert, ihr den Rücken und die Schulter massiert, war klar, dass wir helfen müssen“, sagt Osswald, deren Familie schon mehrfach als Erst- und Pannenhelfer gefordert war.

Pflaster für Knie, Eis für Kinder

„Wir wohnen oberhalb des Donauradwegs. Das ist wirklich nett. Es kommen immer wieder Radfahrer vorbei, aus aller Herren Länder“, berichtet sie. „Und wenn man dort wohnt und offene Augen hat, dann hilft man.“

Mit Pflastern und Eis für Kinder nach Stürzen, Flickzeug und Luft für platte Reifen oder dem Transport zurück zum Wohnort. „Für uns ist das selbstverständlich. Gerade bei älteren Menschen“, sagen Sabine Osswald und Markus Müller.