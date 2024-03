Osterrundgang mit Mühlheimer Nachtwächter

Der Mühlheimer Nachtwächter Heinz-Dieter Wettki lädt am Ostersonntag, 31. März, zu einem Osterrundgang durch die die historische Oberstadt von Mühlheim an der Donau. Laut Ankündigung wird er Geschichten über die 1200 Jahre alte Stadt erzählen und Verse singen. Treffpunkt zum etwa einstündigen Rundgang ist um 20 Uhr am Rathaus in der Oberstadt.