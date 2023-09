Nach vier Jahren Abstinenz haben die Mühlheimer, zusammen mit den vielen Gästen aus der Region, das stimmungsvolle Städtlefest unter dem Motto „Feiern zwischen Schlösser, Türmen, Brunnen und Toren“ gefeiert.

Dem Vereinsring, zusammen mit der Stadtverwaltung, ist es gelungen, ein großartiges Programm für Jung und Alt über die drei Festtage zusammen zu stellen. Schon am Freitagabend war bei der Tribüne vor dem Rathaus fast kein Platz mehr zu erhaschen als der Vereinsring–Vorsitzende Thomas Kalmbach, zusammen mit Bürgermeister Jörg Kaltenbach das erste Fass Bier anstach, als Freitrunk für die Freunde aus der Nachbarschaft Nendingen.

Schultes: Alles hat geklappt

Es gab für alle Gäste reichlich Musik mit verschiedenem Sound. Großen Anklang hat natürlich die Ausstellung im Vorderen Schloss gefunden, wo sich auch die Kinder melken durften und konnten. Das Kasperletheater des Sigmaringer Puppentheaters war am Sonntagmittag fest in Kinderhand und in der Haldenstraße feierte die Laienspielbühne das internationale Weinfest.

Eine wichtige Aussage für den Schultes war am Sonntagabend nach der Verlosung: Alles hat geklappt, die Gäste waren zufrieden und Unfälle sind nicht zu verzeichnen gewesen.