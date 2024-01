Multimedia-Vortrag zeigt Reise zum Donaudelta

Die Außenstelle der Volkshochschule setzt im neuen Jahr ihre Serie von Erlebnis- und Reiseberichten fort. Familie Thomaß reiste ans Donaudelta und bringt ihre Erfahrungen sowie jede Menge eindrucksvolle Bilder mit, wie die Volkshochschule ankündigt.

Der Multimedia-Vortrag am Donnerstag, 25. Januar, um 19 Uhr findet im katholischen Gemeindehaus statt. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich bei der Stadt Mühlheim unter 07463/9940-0 oder bei der Volkshochschule in Tuttlingen unter 07461/9691-0 und über die Homepage www.vhs-tuttlingen.

Neben Wohnwagen für den Campingurlaub werden seit langem auch Wohnmobile immer beliebter. Ihren Besitzern ermöglichen sie die Durchführung individueller Reisen zu Orten, die bisher nur mit größerem Planungsaufwand zu erreichen waren. „Wenn das Reiseziel dann noch das Donaudelta in Südosteuropa ist, dann handelt es sich auch um einen Sehnsuchtsort vieler Menschen aus der Region, die hier den Fluss eher als Bach denn als Strom kennen, der er dann im Laufen seiner 2380 km Länge von der Quelle bis zur Mündung wird“, heißt es in der Ankündigung. Beate und Stefan Thomas aus dem Mühlheimer Stadtteil Stetten haben die Reise entlang der Donau gemacht und berichten davon.

Ihre Reise führte sie von Braunau am Inn, über Wien nach Ungarn. In Serbien begeistert die Landschaft derart, dass Familie Thomaß länger als geplant dort verweilt. „Höhepunkt in Serbien ist die Bootsfahrt durch das Eiserne Tor, die engste Stelle der Donau bei ihrem Durchbruch durch die Karpaten“, steht im Reisebericht.

Durch Rumänien geht es nach Siebenbürgen, anschließend zum Schwarzen Meer und zum Donaudelta. Auch ein spontaner Abstecher in die Ukraine machte Familie Thomaß. Welche Ziele sie auf der Reise noch besucht haben und was es dabei zu sehen gab, stellen sie in ihrer Multimedia-Präsentation vor.