Mühlheims erste Frau geht in den Ruhestand

Nach fast 46 Jahren Arbeit im gehobenen Verwaltungsdienst ist jetzt Silvia Schaible in einer öffentlichen Sitzung des Mühlheimer Gemeinderats und des Stettener Ortschaftsrat im Bürgerhaus Stetten in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Für die gebürtige Fridingerin und für alle, die an der Sitzung teilgenommen haben, war die Verabschiedung in den Ruhestand ein ganz besonderer Akt der Wertschätzung für eine Frau, die 42 Jahre lang die Arbeit im Rathaus Mühlheim mit begleitet und daran mitgewirkt hat. Als Silvia Schaible im Sommer 1983 zur Hauptsamtsleiterin von Mühlheim gewählt wurde, war das für den Landkreis Tuttlingen die erste Frau für eine solche Position in der öffentlichen Verwaltung. Sie habe in dieser langen Zeit „eine weitreichende Entwicklung in den vergangenen vier Jahrzehnten durchlaufen“, so Bürgermeister Jörg Kaltenbach in seiner Laudatio. Von der schwarzen Adler-Schreibmaschine bis hin zu einer digitalisierten Verwaltung habe sie alle Herausforderungen mit viel Freude mitgestaltet, bescheinigte der Mühlheimer Schultes.

Im Jahre 1996 übertrug der damalige Bürgermeister Oliver Ehret Silvia Schaible die Aufgabe als Leiterin des Mühlheimer Museums. Mit viel Engagement und Eigenverantwortung nahm sie diese Aufgabe an und baute das Museum zu einer einmaligen Einrichtung aus. Insgesamt 80 Ausstellungen hat Silvia Schaible mittlerweile kuratiert. Sie sei zu einer wichtigen Vertrauensperson mit dem Heimatverein, mit dem Kreisgeschichtsverein und dem Mühlheimer Stadtarchivar Ludwig Henzler geworden.

Bürgermeister Jörg Kaltenbach skizzierte auch die gegenseitige Wertschätzung und Kompetenz als Verwaltungsfachfrau in Sachen Kindergartenwesen und Betreuung. Im Jahre 2006 gab es in Mühlheim noch keine Ganztagesplätze im Kindergartenbereich. Heute werden 45 Ganztagesplätze gezählt. Am Schluss seiner Laudatio meinte Bürgermeister Kaltenbach, es gäbe noch einiges erfolgreiches Schaffen von Silvia Schaible aufzuzählen. Ortsvorsteher Emil Buschle schloss sich den lobenden Worten von Kaltenbach an mit den Worten „Stetten hat Silvia Schaible viel zu verdanken.“

Mit sichtlich bewegten Worten dankte die angehende Pensionärin „für die Verabschiedung in diesem Rahmen. Das war für mich eine große Ehre.“ Unter fast fünfminütigem stehendem Applaus aller Sitzungsteilnehmer schloss Silvia Schaible mit „Danke Mühlheim für die wunderschöne Zeit.“