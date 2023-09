Mühlheimer Hallenbad startet in neue Badesaison

(wlw) — Nach dem Ende der Sommerferien starten das Mühlheimer Hallenbad (Foto: Wilfried Waibel) und die Sauna in die neue Badesaison. Ab Montag, 11. September, beginnt der öffentliche Bade– und Saunabetrieb und die Fitness– und Kursangebote laufen wieder an. Der Eintrittspreis ins Bad für Erwachse wird ab September von bisher vier Euro auf nun 4,50 Euro erhöht. Zudem gibt auch kleine Anpassungen was die Öffnungszeiten angeht. So wird am Donnerstagnachmittag beispielsweise die Schwimmzeit für das Allgemeinschwimmen um eine Stunde gekürzt (neu: 16.30 Uhr bis 18 Uhr) um damit weitere Schwimmkurse für Kinder anbieten zu können. Im Gegenzug wird abends ein zusätzliches Zeitfenster für das Allgemeinschwimmen von 19.15 Uhr bis 21 Uhr angeboten.