Mühlheim sorgt in 24 Minuten für klare Verhältnisse

Der VfL Mühlheim hat das Kreisderby in der Fußball-Bezirksliga gegen den SV Wurmlingen gewonnen. Kurios: Bei der torreichen Partie stand das Endergebnis schon zur Halbzeit fest. Das 3:2 (3:2) sorgt dafür, dass die Ettenberger auch im fünften Pflichtspiel in Serie in diesem Jahr unbesiegt bleiben.

Zunächst schien die Partie nach 25 Minuten bereits entschieden. Die Mühlheimer legten fulminant los, überollten den SVW förmlich und erzielten drei schnelle Treffer.

Für den Traumstart sorgte in der 2. Minute Daniel Jakupak, der nach einem Ballgewinn einen Konter nach einer Flanke aus der Drehung abschloss. Nach diesem Paukenschlag blieb der VfL am Drücker und belohnte sich mit einem Doppelschlag binnen sechs Minuten. Erst markierte Bastian Bauer das 2:0 in der 18. Minute. Nach einem Wurmlinger Freistoß stand er alleine vor dem Tor. Kurze Zeit später legte Max Anders per Kopfball nach einem Eckball das 3:0 nach.

Wurmlingen schüttelte sich, wachte auf und gab längst noch nicht klein bei. Im Gegenteil: Torjäger Noah Viani gab keine 120 Sekunden nach dem Wiederanpfiff ein Lebenszeichen und verkürzte mit seinem 16. Saisontreffer auf 3:1 (26.) - per sehenswertem 45-Meter-Weitschuss aus dem Mittelkreis. In der Nachspielzeit gelang Tim Lehrmayer sogar der 3:2-Anschluss, der aus 16 Metern ins lange Eck versenkte.

Nach der Pause wollte Mühlheim das Geschehen wieder in den Griff bekommen. Jakupak (47.) und Bauer (49.) hatten zwei Torabschlüsse und zeigten an, dass die Hausherren auf das vierte Tor spielten. Bei weiteren Torabschlüssen in den zweiten 45 Minuten waren die Mühlheimer dem vierten Tor näher als Wurmlingen dem 3:3-Ausgleich, hätten sogar einen Elfmeter bekommen können.

VfL Mühlheim: Julian Schulz - Dominik Sauter (74. Philipp Wolf), Sören Kurz, Yannick Schneider (65. Simon Bauer), Leon Waizenegger, Nino Rebholz, Bastian Bauer (57. Robin Schad), Max Anders (90.+1 Eric Rebholz), Marius Lock, Daniel Jakupak, Niklas Oertel. SV Wurmlingen: Tobias Schöpf - Paolo De Meo, Maurizio Colucci, Marius Schätzle, Marc Bippus (76. Alexander Kocak), Benedikt Hellmann, Tim Lehrmayer, Tobias Hofstetter (65. Antonio Piccione), Sebastian Zepf (65. Pascal Gruler), Tom Schmid, Noah Viani. Schiedsrichter: Jonas Müllerschön. Tore: 1:0 Daniel Jakupak (2.), 2:0 Bastian Bauer (18.), 3:0 Max Anders (24.), 3:1 Noah Viani (26.), 3:2 Tim Lehrmayer (45.+2). Zuschauer: 150. Gelbe Karten: (4/5). Gelb-rote Karte: Tom Schmid (SVW/81.).

Trainerstimmen: Philipp Wolf (VfL): „Wir freuen uns über den wichtigen Sieg. Der Start war gut, wir konnten direkt drei Tore vorlegen. Danach haben wir etwas den Faden verloren. Am Ende hat es gereicht, wobei wir dem vierten Tor näher waren.“ Tom Schmid (SVW): „Wir haben dumme Gegentore kassiert und die erste halbe Stunde klassisch verschlafen. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr zwingend genug.“

Weitere Spiele

SV Bubsheim - SV Villingendorf 8:2 (1:1). Nach 45 Minuten deutete nichts darauf hin, dass der Tabellenletzte unter die Räder kommen würde. Da half am Ende auch der Torwartwechsel von Marc Kost zu Denis Koller nichts. Dieser kassierte nach den 16 Treffern für seinen Vorgänger nun gleich acht in nur 50 Minuten Abstand. Bei Bubsheim ragte der fünffache Torschützen Daniel Geisel heraus. In der Schlussphase gelang ihm ein Hattrick binnen acht Minuten. Tore: 0:1 Vincent Krüger (33.), 1:1, 3:1, 6:2, 7:2, 8:2 alle Daniel Geisel (35., Elfmeter/49., 77., 78., 85.), 2:1 Martin Geisel (48.), 4:1 Andreas Messmer (59.), 5:1 Otto Waal (72.), 5:2 Felix Benz (75.). Schiedsrichter: Johannes Hecker. Zuschauer: 110.

FC Hardt - FSV Denkingen. Wegen Unbespielbarkeit des Platzes mit Schneefall und Kältetemperaturen von Samstag auf Sonntag abgesagt.

SpVgg Bochingen - SpVgg Trossingen 1:2 (0:2). Nachdem die Gäste zwei Treffer innerhalb von weniger als 60 Sekunden vorlegten, hätte Bochingen in der 69. Minute auf 1:2 verkürzen können, um eine Aufholjagd zu starten. Gäste-Torhüter Marcel Bender untermauerte seinen Ruf als Elfmeterkiller und parierte den Schuss, der siebte in den letzten 18 Monaten. Tore: 0:1, 0:2 beide Kamran Yahyaijan (21., 22.), 1:2 Marcel Schröder (90.+4). Schiedsrichter: Can Göksu. Zuschauer: 100. Besonderes Vorkommnis: Trossingens Torhüter Bender pariert Foulelfmeter (69.).