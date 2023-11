Mühlheim ehrt junge Talente in Musik und Sport

Es ist für die Stadt Mühlheim schon immer wichtig, seine jungen Talente, egal ob im Sport oder in der Musik, mit einer besonderen Veranstaltung zu ehren und für ihre Mühen und Fleiß entsprechend zu belohnen. Diesmal wurde Paula Luisa Brugger für den ersten Platz beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ geehrt. Sie hatte mit dem Einzelinstrument Geige an diesem Wettbewerb teilgenommen. Die Schülerin der Mühlheimer Lippachtalschule durfte wegen ihres jungen Alters leider noch nicht am jährlichen Landes- oder Bundeswettbewerb mitmachen. Ausgezeichnet wurde auch Sebastian Schall aus Mühlheim-Stetten, der bei den baden-württembergischen Langstreckenmeisterschaften in der 3000-Meter-Distanz den überraschenden zweiten Platz in der Klasse M 14 erlief. Bemerkenswert war für den jungen Stettener, der für die TG Tuttlingen startet, dass er bei den Landesmeisterschaften sich gegen überwiegend ältere Läufer durchsetzen musste. Sebastian Schall gilt nicht nur als Leichtathlet ein tüchtiger und ehrgeiziger Läufer, sondern spielt auch sehr gut Fußball beim C-Junioren-Landesstaffelteam des SC 04 Tuttlingen.

Gleich drei junge Turnerinnen , Annika, Lara und Jule Weiß, konnten Bürgermeister Jörg Kaltenbach und Stettens Ortsvorsteher Emil Buschle mit einem Gutschein ehren und auszeichnen. Die drei jungen Damen gelten beim Oberligateam des TV Spaichingen im Turnen als sichere Punktgaranten. Beim Jahn-Wettkampf, einem Wettbewerb der mehrere Disziplinen aus Geräteturnen, Leichtathletik und Schwimmen beinhaltet, gab es für die jungen Damen gleich zwei Deutsche Meistertitel und Lara Weiß belegte den Platz sieben in ihrer Altersklasse.