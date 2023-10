Mühlheim deutlich weniger verschuldet als andere Gemeinden

‐ Die Stadt Mühlheimer wirtschaftet ordentlich. Das belegen die Zahlen, die Mühlheims Stadtkämmerer Gebhard Läufer in der jüngsten öffentlichen Sitzung den Gemeinderat wissen ließ. Der Ergebnisplan weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 11.128.132 Euro und Gesamtaufwendungen in Höhe von 10.738.476 Euro ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 389.656 Euro aus. Das Gewerbesteueraufkommen sei mit 3,7 Millionen Euro prognostiziert worden, sagte der Kämmerer.

Die Steuereinnahmen und finanziellen Zuwendungen liegen insgesamt bei 7.705.356 Euro, die Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage bei 4.995.627 Euro. Die FAG- und Kreisumlagen-Rückstellung aus dem Jahre 2021 mit 808.492 Euro kann aufgelöst werden und führe im laufenden Jahr zu einer geringeren Umlagenlast im Ergebnishaushalt, so Gebhard Läufer.

Bei der Gewerbesteuer konnten im ersten Halbjahr 2023 aus Abrechnungen der Betriebsjahre 2021 einmalige Mehreinnahmen in der Größe von rund 1,5 Millionen Euro verbucht werden. Das zu erwartende Gewerbesteueraufkommen liegt damit bei rund 5,2 Millionen Euro. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich damit auf rund 155.000 Euro, eine verbleibende Mehreinnahme in Höhe von 1.345.000 Euro. Dies führe aber zu einer erhöhten Finanzumlage im Jahre 2025, so dass im Rechnungsabschluss 2023 Rückstellungen für die FAG-Umlage mit rund 250.000 Euro und der Kreisumlage von 330.000 Euro zu bilden sind.

Der Stadtkämmerer ging anschließend auf die einzelnen großen Bauprojekte ein, wie zum Beispiel die Generalsanierung der Realschule, die bis auf kleinere Restarbeiten sowie Mängelbeseitigungen weitgehendst abgeschlossen ist. Abgeschlossen ist auch die Sanierung der Außenfassade des Rathauses. Dafür sind bereits 670.000 Euro ausbezahlt worden. Abgeschlossen ist auch die Sanierung des Dachs der Aussegnungshalle auf dem Mühlheimer Friedhof. Erfreulich: Die Vergabesumme von 64.000 Euro lag rund 50 Prozent unter der Kostenberechnung.

Die Liquidität weist aktuell bei den Giro- und Geldmarktkonten einen Stand in Höhe von rund 950.000 Euro aus. Bei einer Schuldentilgung in Höhe von 145.000 Euro ergibt sich zum 31. Dezember 2023 ein voraussichtlicher Schuldenstand in Höhe von 965.539 Euro. Dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 3.616 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 267,02 Euro. Zum Vergleich: Der Landesdurchschnitt bei Gemeinden zwischen 2000 und 5000 Einwohnern liegt bei 497 Euro pro Einwohner.

Die Liquidität für die Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Stadt Mühlheim sowie zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist zum jetzigen Zeitpunkt vollumfänglich gewährleistet.