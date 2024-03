Mühlheim denkt über pflegereduzierte Grabstellen nach

(wlw) - Der Mühlheimer Gemeinderat hat in der jüngsten öffentlichen Sitzung über die bereits schon bei einer Begehung im vergangenen Jahr erfolgten Beratung für die Weichen über ein weitere pflegereduzierten Urnenstelenfelder gestellt. Die Arbeitsgemeinschaft von Stadtplaner Achim Ketterer und Bildhauer Hans-Jürgen Kossack haben dafür in der Sitzung ihre Vorstellungen präsentiert und dabei auch die bauliche Umsetzung erläutert. Die Nachfrage für pflegereduzierte Grabfelder sei groß, so Bürgermeister Jörg Kaltenbach. Der früher einmal gesehene Feldverbrauch für Grabstellen auf dem Friedhof scheint nicht mehr anzustehen, sondern vielmehr die Fragen nach den möglichen Bestattungsformen. Die Bestattung von Verstorbenen sei mittlerweile vielfach eine andere geworden. Darüber waren sich Gemeinderat, Schultes sowie Ketterer und Kossack einig.

Grundlage für die neue Planung soll die gelungene Bestandsanlage aus dem Jahr 2017 sein. Der Vorschlag von Ketterer/Kossack soll ein weiteres Urnenstelenfeld in etwa gleicher Dimension anzulegen. Ergänzt werden soll das Angebot mit einem Feld von Urnengräbern mit liegenden Grabzeichen, also einem klassischem Urnengrab. Aber pflegereduziert. Pflegereduzierte Urnengräber würden in Mühlheim eine gänzlich neue Bestattungsform darstellen. Diese Grabform könnten sich Planer und Verwaltung als eine sinnvolle und bedarfsgerechte Erweiterung vorstellen. Für die neue Bestattungsform hat Planer Achim Ketterer drei Gestaltungsvarianten vorgestellt. Favorisiert dabei wurde vor allem die Variante mit kleinen Quadraten. Diese würde sich vor allem dem angrenzenden Urnenstelenfeld gut einfügen.

Eine weitere Option und eine weitere neue Bestattungsform wäre die Anlage eines Baumgräberfeldes auf dem Grabfeld vor der Gallus-Kapelle. Hier würden die Urnen in der Wiese bestattet. Jeweils kreisförmig um eine Grabstele herum. Dazu wären das Pflanzen von zwei oder drei Bäume sinnvoll. Auf jeder Stele sollen die Lebensdaten der Verstorbenen mit einem Schild verewigt werden. Aus der Mitte des Gemeinderats wurde auch mehrfach angeregt, für genügend Bänke, Sitzflächen, zu sorgen.

Der Mühlheimer Gemeinderat musste in der jüngsten Sitzung noch keine Entscheidung über das weitere Aussehen des Mühlheimer Friedhofs fällen. Die Entscheidung soll aber in der Mai-Sitzung am Dienstag, 14. Mai, fallen. Aus Sicht der Kosten sind bei den Investitionsberatungen im Dezember des vergangenen Jahres bereits 155.000 Euro im Haushalt dafür eingestellt worden.