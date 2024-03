Der Frühling steht in den Startlöchern. Und damit kommt auch die Zeit, in der dicke Jacken und Pullover den Winterspeck nicht mehr verdecken. Spätestens jetzt erinnert sich manch einer sicherlich an seinen Neujahrsvorsatz, mehr Sport zu machen. Damit das auch klappt, hat Lauftrainer Steffen Schaumberger von STS-Runningconcept aus Mühlheim fünf Tipps für alle Laufanfänger. Und er warnt vor Fehlern, die einem den Spaß am Joggen verderben.

1. Laufen kann jeder

„Generell würde ich sagen, Laufen ist für jedermann etwas“, sagt der Mühlheimer Lauftrainer. Denn: Man braucht weder eine große Ausstattung, noch ist man auf eine bestimmte Zeit oder einen bestimmten Ort beschränkt. Wichtig sind ein paar ordentliche Laufschuhe - aber es muss nicht das aller teuerste Paar sein - und der Wille. Mehr nicht.

Es ist mit die einfachste und effektivste Möglichkeit, fit und gesund zu bleiben. Steffen Schaumberger

„Am Anfang braucht man weder eine Pulsuhr, einen Brustgurt oder spezielle Kleidung. Fangt einfach an, zu laufen.“ Die Vorteile sind vielfältig: „Es ist mit die einfachste und effektivste Möglichkeit, fit und gesund zu bleiben. Und es verbessert die Ausdauer, das Wohlbefinden und die mentale Fitness.“

Potenzieller Fehler: Wer einen Body-Mass-Index von 35 oder höher hat, der sollte lieber erst walken statt joggen. Denn: „Beim Laufen entsteht eine Flugphase, während der sich beide Beine in der Luft befinden. Dadurch drückt deutlich mehr Gewicht auf den Bewegungsapparat. Und das ist ab dem oben beschriebenen Body-Mass-Index nicht mehr von Vorteil.“

2. Sich selbst unterfordern

„Das ist ein ausschlaggebender Punkt: Ich generiere in meinen Kursen die Unterforderung eines jeden Läufers“, sagt Schaumberger. Heißt: Zu Beginn zwei Minuten laufen, dann zwei Minuten gehen - und das 40 Minuten lang im Wechsel.

Zur Person Steffen Schaumberger ist lizensierter Lauftrainer, Leistungsdiagnostik und Fitnesstrainer. Seit 2009 beschäftigte er sich intensiv mit mehreren Lauftrainingsphilosophien, betreute später mehrere Athleten und absolvierte er ab 2019 die ersten Ausbildungen zum Lauftrainer. Im November 2019 gründete er die Firma STS-Runningconcept in Mühlheim, welche heute deutschlandweit Athleten betreut.

„Auch, wenn man das Gefühl hat, dass man mehr und schneller könnte.“ Je nach Fitness können die Lauf-Intervalle nach und nach verlängert werden. Das Ziel: Nach acht bis zehn Wochen die 40 Minuten am Stück joggen. „Wer das kann, ist ein Läufer. Vorher nicht“, sagt der Lauftrainer.

Potenzieller Fehler: Wer zu schnell zu viel will, der verliert auch schnell die Lust. „Klar, weil er sich selbst überfordert.“ Völlig nebensächlich ist zu Beginn auch die Herzfrequenz und wie weit man läuft. Wichtig ist, die 40 Minuten am Stück durchzuhalten, „ob man in dieser Zeit drei oder fünf Kilometer schafft, ist im ersten Moment egal. Das kommt später“.

3. Erst mobilisieren, dann dehnen

Als Laufanfänger hat man meistens mit der Zeit muskuläre Probleme, weiß Schaumberger. Er rät daher, den Körper vor dem Laufen erst sechs bis acht Minuten zu mobilisieren - vom Oberkörper über den Rumpf bis zu den Beinen.

Das ist wie bei einem kalten Motor im Winter. Den treibt man auch nicht auf 6000 Umdrehungen. Steffen Schaumberger

„Das ist wie bei einem kalten Motor im Winter. Den treibt man auch nicht auf 6000 Umdrehungen“, zieht Schaumberger den Vergleich. Wichtig: Dehnen erst nach dem Laufen. „Die Muskulatur kann nicht arbeiten, wenn sie in die Länge gezogen ist.“ Und auch dazu hat der Lauftrainer den passenden Vergleich: „Niemand würden den Gummi für ein Einmachglas zehn Minuten in die Länge ziehen und dann erwarten, dass er das Glas noch verschließt.“

Extra Tipp: Wenn man das Training beendet hat noch ein bisschen mit dem Dehnen warten „und vielleicht erst duschen gehen“.

4. Die Regelmäßigkeit macht’s

Wer ernsthaft mit dem Laufen beginn will, der sollte dran bleiben. Das heißt: Drei Trainingseinheiten pro Woche sind Pflicht. „Drei Mal 60 Minuten pro Woche sollte man sich die Zeit nehmen“, sagt Schaumberger.

Joggen und Abnehmen Kann man mit Joggen abnehmen? Klar, sagt Steffen Schaumberger: „Das ist die Sportart, bei der man richtig Kalorien verbrennen kann.“ Er gibt aber zu bedenken: „Abnehmen ist ein Prozess. Auf der Waage ist das sicherlich erst nach ein bis zwei Monaten erkennbar.“ Denn die Fettverbrennung müsse erst „angeschmissen werden“. Zudem baue man zunächst Muskulatur auf „und die ist schwerer als Fett“. Aber: „Freunde und Verwandte werden schon viel früher als die Waage Veränderungen sehen.“ Denn auch wenn das Gewicht sich anfangs nicht gleich verändert, der Körper wird es auf jeden Fall. „Wir brauchen beim Laufen alle Körperteile, dadurch wird unser Körper deutlich athletischer.“ Grundsätzlich gilt: Wer Fett-Kalorien und nicht Kohlenhydrat-Kalorien verbrennen will, sollte nicht zu schnell laufen, die Herzfrequenz nicht zu hoch treiben. Die richtige Herzfrequenz ist bei jedem unterschiedlich, eine pauschale Formel gibt es nicht. Als Richtlinie gibt Schaumberger mit: Wenn man sich beim Joggen noch unterhalten kann, liegt man nicht ganz falsch. (ajs)

Potenzieller Fehler: Zu oft Laufen. Zwar sind drei Einheiten aus Sicht von Schaumberger ein Muss. Doch darüber hinaus sollte man es nicht übertreiben. „Ich muss immer auf meinen Körper hören. Es macht keinen Sinn, wenn ich zwar einen Plan habe, aber merke, dass es mir nicht gut tut.“ Regeneration gehöre genau so dazu wie das eigentliche Training. Daher empfiehlt der Lauftrainer immer einen Tag Pause zwischen den Einheiten zu machen.

5. Gemeinsam anfangen

Zusammen ist vieles einfacher. Auch das Laufen. Nicht nur, um sich gegenseitig zu motivieren. Auch, um sich gewisse Lauffehler von vornherein gar nicht erst anzueignen. Fersenlaufen beispielsweise erzeugt mitunter eine hohe Belastung auf die passiven Strukturen des Bewegungsapparates, weiß der Trainer.

Daher rät Schaumberger, zu Beginn einen Laufkurs zu absolvieren. „Egal, ob Handball, Turnen oder Radfahren, wir bekommen alles beigebracht. Nur Laufen machen wir selber, das verstehe ich nicht.“

Potenzieller Fehler: In einer Gruppe verliert meist der Schwächste. Wer privat zusammen mit anderen mit dem Laufen beginnt, also nicht in einem geführten Kurs, sollte darauf achten, dass sich alle am Schwächsten orientieren. Und nicht anders herum.