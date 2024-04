Lange hat es gedauert, bis Mühlheim sein Baugebiet „Mühlenösch-Erweiterung“ auf den Weg bringen konnte. Aktuell laufen die Erschließungsarbeiten ebenso wie die Bewerbungsphase für die 29 stadteigenen Grundstücke. Letzteres allerdings mit mäßigem Erfolg: Aktuell liegen lediglich zwölf Bewerbungen vor. „Auch wir müssen dem schwierigen Marktumfeld Tribut zollen“, so Bürgermeister Jörg Kaltenbach.

Seit dem 1. März können sich Interessierte auf einen der 29 Einfamilienhausbauplätze im Neubaugebiet gegenüber des Edekamarkts Beha über die Online-Plattform baupilot.com bewerben. Vor der offiziellen Bewerbungsphase lag der Stadt eine unverbindliche Liste mit rund 150 Interessenten vor.

Nur zwölf Bewerbungen bislang

Von diesen haben sich bislang nur zwölf entschieden, sich aktiv um einen der Bauplätze zu bewerben. Vier davon kommen aus dem Ort selbst, acht aus der näheren Region, wie Kaltenbach auf Nachfrage sagt. „Wirklich aus der Region, nicht aus Stuttgart oder Buxtehude“, konkretisiert er mit einem Augenzwinkern. Überraschend empfindet er diese Quote, er hätte eher damit gerechnet, dass das Verhältnis umgekehrt sei.

Es ist aber auch kein Weltuntergang. Jörg Kaltenbach

Zwar geht Kaltenbach davon aus, dass bis zum Bewerbungsende noch die ein oder andere Bewerbung eingehen wird - „vielleicht noch eine Hand voll“ - doch zufrieden könne man mit diesem Rücklauf nicht sein.

Auch wenn die Zahlen angesichts des schwierigen Marktumfeldes wenig überraschend seien. „Es ist aber auch kein Weltuntergang. Wir befinden uns nicht in der Notsituation, dass wir auf den kompletten Verkauf angewiesen sind.“

Frist bis zum 15. April

Und bis zum 15. April können Interessierte ihre Bewerbungsunterlagen noch einreichen. Diese müssen einen Finanzierungsnachweis enthalten. Zwischen 210 und 240 Euro kostet der Quadratmeter im neuen Baugebiet. Schließlich wolle man die Plätze nicht „verramschen“, hatte Kaltenbach in einer früheren Gemeinderatssitzung gesagt.

Denjenigen, die ihre Unterlagen fristgerecht einreichen, wird mithilfe eines Punktesystems ein Listenplatz zugewiesen. Wer auf Platz eins kommt, bekommt garantiert sein Wunschgrundstück.

Diejenigen, die weiter hinten auf der Liste stehen, müssen je nach Platzierung mehrere Grundstücke angeben. Also der Drittplatzierte drei, der Siebtplatzierte sieben Grundstücke. „Hoffentlich wollen dann nicht alle das Gleiche, das wäre schade“, so Kaltenbach.

Offizielle Vergabe im Mai

Was mit den Bauplätzen geschieht, die eventuell nicht verkauft werden, darüber muss schlussendlich der Gemeinderat entscheiden. Aber: „Die Richtlinien gelten weiter. Wenn also jemand kommt, der eine Finanzierung vorlegen kann, dann spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, dass er den Platz bekommt - außerhalb des Wettbewerbs.“

Mit der offiziellen Vergabe der Bauplätze rechnet Kaltenbach in der Gemeinderatssitzung am 14. Mai. Noch vor der Sommerpause soll auch der Wettbewerb für die geplanten Mehrfamilienhäuser auf den Weg gebracht werden. „Da gibt es schon konkrete Interessenten, die an mich herangetreten sind.“

Die Erschließungsarbeiten laufen derzeit nach Plan. Sie sollen Ende November abgeschlossen sein, sodass die Bauherren ab dem Frühjahr loslegen können.