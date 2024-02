Die KLS Martin Group steht wirtschaftlich gut da und ist weiter auf Wachstumskurs. Darum will das Unternehmen seinen Standort in Mühlheim ausbauen und kauft dazu zwei Grundstücke im neuen Baugebiet „Mühlenösch-Erweiterung“.

Der aktuelle Standort des Unternehmens in Mühlheim, wo unter anderem die Entwicklung und Produktion von Implantaten, Operationsleuchten, chirurgischen Instrumenten und Containersystemen angesiedelt ist, wurde in den zurückliegenden Jahren bereits stark vergrößert.

Diese Entwicklung will das Unternehmen nun weiter vorantreiben. „Relativ kurzfristig“ habe ihn kurz vor Jahresende die Anfrage erreicht, dass KLS Martin im neuen Baugebiet gerne Flächen erwerben möchte, erinnert sich Bürgermeister Jörg Kaltenbach, der über selbige allerdings sehr erfreut war.

Unternehmen kauft zwei Grundstücke

Das war auch der Grund, warum die Entscheidung, wie viele und welche Grundstücke erst einmal nicht verkauft, sondern zurückgehalten werden, in der Sitzung im Dezember noch einmal vertagt wurde.

Kurze Zeit später konnten sich die Firmenleitung und der Gemeinderat darauf einigen: KLS Martin erwirbt zwei Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 10.000 Quadratmetern. „Es ist eine tolle Sache, wenn ein Unternehmen einen ganzen Hektar kauft“, sagt Bürgermeister Jörg Kaltenbach. Und es damit „die Region am wirtschaftlichen Wachstumskurs teilhaben lässt“.

Gebäude für Entwicklungs- und Büroarbeitsplätze geplant

Geplant ist auf diesem Gelände, perspektivisch ein neues Gebäude für Entwicklungs- und Büroarbeitsplätze zu errichten, wie das Unternehmen nun mitteilt. Doch die Fläche soll nicht nur als Arbeitsstätte - „ohne schädliche Emissionen“, wie Kaltenbach betont - dienen, sondern das Unternehmen hat noch andere Vorstellung.

Geplant ist, dort zwei Mehrfamilienhäuser für den eigenen Bedarf zu bauen. Also Wohnungen für KLS Martin-Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, „die für längere Zeiträume vorübergehend am Standort Mühlheim beziehungsweise Tuttlingen arbeiten, bevor sie wieder an ihre eigentlichen Standorte zurückkehren“, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Mühlheim ist der Ort, wo alles begann, was KLS Martin heute ausmacht. Christian Leibinger

Christian Leibinger, Geschäftsführender Direktor bei KLS Martin ist „optimistisch, dass wir unsere bisherige Erfolgsgeschichte fortschreiben können“. Auch in diesen bewegten Zeiten der Internationalisierung sei es ihm ein besonderes Anliegen, den Heimatstandort zu stärken. Dazu gehöre das Schaffen attraktiver und zukunftsträchtiger Arbeitsplätze.

Zum Hintergrund: Zwar ist die Hälfte der 2100 weltweit Beschäftigten in Deutschland tätig, doch die KLS Martin Group erwirtschaftet eigenen Angaben zufolge 90 Prozent ihres Umsatzes außerhalb Deutschlands.

Dennoch: „Mühlheim ist der Ort, wo alles begann, was KLS Martin heute ausmacht. Wir wollen auch in Zukunft alle Möglichkeiten für Wachstum offen haben. Es ist ein ganz bewusstes Bekenntnis zum Standort Mühlheim und der Region Tuttlingen“, sagt Karl Leibinger, Mitglied des Verwaltungsrats bei KLS Martin.

Für die 29 Bauplätze für Einfamilienhäuser, die die Stadt verkauft, beginnt am Freitag, 1. März, die Bewerbungsfrist. „Dann sind die Bauplätze auf der Plattform Baupilot freigeschaltet“, sagt Kaltenbach. Bis zum 14. April haben Interessenten dann die Möglichkeit, sich auf einen der Bauplätze zu bewerben. Die Kosten pro Quadratmeter liegen zwischen 210 und 240 Euro.