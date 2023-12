Fast ein Jahr ist vergangen seit sich der Mühlheimer Gemeinderat erstmals mit dem Thema Gemeinschaftsunterkunft beschäftigt hat. Ein kontroverses Thema. Nun steht fest: Die Stadt bietet dem Kreis ein Grundstück am Römerweg für die Unterbringung von 50 Menschen an. Einstimmig war der Beschluss aber nicht.

Argumente wurden am Dienstagabend in der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr nicht mehr vorgebracht. Es sei alles gesagt worden, meinte Bürgermeister Jörg Kaltenbach. „Worte derer sind genug gewechselt, jetzt ist Zeit zu entscheiden.“

Wir sind in Zukunft nicht bereit, mehr aufzunehmen als wir rechtlich müssen. Jörg Kaltenbach

Er selbst bat darum, dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen und - um es kurz zu sagen - für eine Gemeinschaftsunterkunft (GU) zu stimmen. Zum Wohle der Stadt. Für ihn eine relativ simple Rechnung. Rund 80 Flüchtlinge muss Mühlheim Stand jetzt aufnehmen. Eine GU bedeutet, 50 weniger, für die man Wohnraum beschaffen und um die man sich kümmern müsse. Das sei sowohl vom finanziellen als auch vom verwaltungstechnischen Aufwand her positiv für die Stadt.

Deutliche Kritik an der Bundesregierung

Kaltenbach fand aber auch in anderer Hinsicht deutliche Worte. Nicht nur, was die Solidarität im Kreis angeht. „Keiner kann sich mehr wegducken. Wir sind in Zukunft nicht bereit, mehr aufzunehmen als wir rechtlich müssen.“

Wir müssen anfangen, uns zu wehren. Martina Schänzel

In diesem Punkt habe sich aber in den vergangenen Wochen viel getan, sagte Kaltenbach und hob dabei die Bereitschaft Neuhausens hervor, weitere Menschen im Gewerbepark unterzubringen. Sodass sich die Zahl derer, die dort leben auf mehr als 300 erhöht. Nur dadurch sei verhindert worden, dass die Kreissporthalle geschlossen wird.

Zudem kritisierte Kaltenbach „massiv die gescheiterte Migrationspolitik der Regierung und der EU. Wir sind nicht weiter bereit, den Prellbock für eine gescheiterte Politik zu spielen, die andere zu verantworten haben.“

Gefährliche Situationen müssen vermieden werden

Aller Kritik zum Trotz müsse man aber an die Menschen denken. An die Geflüchteten ebenso wie die Anwohner. Ursprünglich war angedacht, dass Grundstück südlich der Bahnlinie zu nutzen, wo schon einmal für fünf Jahre eine GU stand.

Damals sei aber regelmäßig beobachtet worden, dass die Bewohner der GU die gefährliche Abkürzung zum Edekamarkt über die Bahnlinie genommen haben. Zudem sei als Abkürzung in Richtung Bahnhof vielfach der Betriebshof der Firma Milkau Holzbau genutzt worden. „Dadurch haben die Menschen sich und andere gefährdet.“

Damit das nicht mehr vorkomme, habe man nach einem alternativen Grundstück geschaut und sei nördlich der Bahn im Bereich des Römerwegs fündig geworden. Mit 1900 Quadratmeter sei es mehr als groß genug und es gebe „niemand, der im direkten Umfeld wohnt“. Der Haken: Das Grundstück gehört nicht der Stadt, sondern der Familie Leibinger. Diese hätte sich aber bereit erklärt, das Grundstück für zehn Jahre an den Kreis für den Bau einer Containerunterkunft zu verpachten.

Gemeinderäte äußern Bedenken und Verständnis

Nach Kaltenbach äußerten sich stellvertretend für die Bürgerliste und die SPD, Rainer Langeneck und Thomas Berchthold.

„Ich habe mich in den 25 Jahren, die ich in diesem Gremium bin, noch sie so verloren und fehl am Platz gefühlt, wie bei dieser Entscheidung“, sagt Langeneck. Als ehrenamtlicher Gemeinderat sei man nicht nur das letzte und kleinste Glied, man müsse auch den Kopf für eine gescheiterte Migrationspolitik hinhalten.

Ich sehe die Situation mit gemischten Gefühlen. Thomas Berchthold

Dennoch: „Wir müssen den Menschen eine menschenwürdige Unterkunft bieten.“ Auf Jammern und Klagen dürfe man aber nicht verzichten, um zu zeigen, dass die Gesellschaft am Limit angekommen sei. „Ich habe aus vielen Gesprächen herausgehört, dass die Bereitschaft der Menschen ganz arg gesunken ist. So kann es nicht weitergehen, hört man von allen Seiten.“

Ein gutes Gefühl „als Mensch und als Christ“

Doch nun gehe es um die Frage GU oder Anschlussunterbringung (AU), wobei letztere komplett in der Verantwortung der Stadt liegt. Klar sei: „Es gibt den ultimativen Standort in Mühlheim nicht, sonst hätten wir ihn früher gefunden.“ Dennoch werde er für eine GU stimmen. Und auch wenn er noch nie so stark und intensiv mit sich gerungen habe, habe er mit dieser Entscheidung doch ein „gutes Gefühl als Mensch, als Christ und als Vertretet der Stadt“.

Kürzer fasste sich Thomas Berchthold. „Die Flüchtlingsunterbringung war der größte Streitpunkt. Ich sehe die Situation mit gemischten Gefühlen.“ Er sehe die Notwendigkeit, aber auch die Probleme, die die steigende Zahl der Flüchtlinge mit sich bringe: mehr Wohnraum, mehr Kindergarten- und Schulplätze, die benötigt werden.

Wenn die Kommunen nicht aufstehen und endlich nein sagen, dann hören sie nie auf. Martina Schänzel

„Das stellt uns vor große Herausforderungen.“ Dennoch werde er für die GU stimmen, denn Wohnraum für die AU sei rar. Zum Schluss sagte Berchthold: „Ich hoffe, dass das Gremium nach dieser Entscheidung wieder näher zusammenrückt.“

Zwei Nein-Stimmen: Gemeinden müssen sich wehren

Auch Martina Schänzel war die Entscheidung schwergefallen. Sie sehe nur Lippenbekenntnisse in der großen Politik, aber keine Lösungen. Sie war der Meinung: „Wenn die Kommunen nicht aufstehen und endlich nein sagen, dann hören sie nie auf.“

Daher stimmte sie gegen die GU, „weil wir anfangen müssen, uns zu wehren“. Zum Einwand von Kaltenbach, dass die Zuweisung ja trotzdem erfolgten, meinte sie: „Ich sehe das schon. Aber ich denke, wenn genügend Kommunen hin stehen und sagen, jetzt ist Schluss, dann bewirkt es etwas.“

Geld für AU lieber sinnvoller investieren

Norbert Schweitzer stimmte ihr zu. „Wann ist denn Ende?“, fragte er. „Die Verwaltung ist die gearschte, wenn sie jedes Mal sagt, das schaffen wir schon.“ Auch Uwe Keller meinte: „Wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir am Rande stehen.“

Aber man könne die Menschen ja nicht irgendwo abliefern. Daher: „Wir kommen nicht drumrum, Mühlheim muss seinen Beitrag leisten.“ Ähnlich äußerte sich Reiner Milkau. „Dafür oder dagegen spielt eigentlich keine Rolle, es geht darum, was zum Wohle der Stadt ist.“ Und da sei es aus seiner Sicht sinnvoller, das Geld für die AU zu sparen und stattdessen in die Infrastruktur zu stecken.

Am Ende fiel die Entscheidung deutlich aus. Acht Gemeinderäte und der Bürgermeister stimmten mit ja, Norbert Schweitzer enthielt sich, Martina Schänzel und Sabine Oswald stimmten mit nein.