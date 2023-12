Die Erfinderin Jessica Schilling aus Mühlheim wird am Montagabend bei „Die Höhle der Löwen“ zu sehen sein. Sie wird den Unternehmern ihren Cucap, der ein Loch zum Füllen des Muffins mitbackt, präsentieren. Unterstützung beim Backen bekommt sie dabei sogar von einem der Löwen.

Mühlheimerin muss monatelang schweigen

Monate des Schweigens sind vorbei. „Jetzt, wo es raus darf, geht es mir gut“, sagt Jessica Schilling. Denn seit dem Frühjahr musste die Mühlheimerin ein Geheimnis hüten. Und zwar, dass sie bei der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ pitchen durfte. „Die Aufzeichnung war schon im April“, sagt sie. Nun, am Montag, 11. Dezember, wird das Weihnachtsspecial, bei dem sie dabei ist, ausgestrahlt.

Erfahrungen vor der Kamera sammelte Schilling bereits. So war sie eigentlich Teil der Vox-Sendung „Genial gedacht?! Der Tüftlercheck“, bei der sie im Produkttest gegen zwei andere Erfinder antrat. Eigentlich, weil die Sendung „pausiert“, also abgesetzt wurde, noch bevor der Sieg Schillings ausgestrahlt wurde.

Nach mehreren Bewerbungen wird sie eingeladen

Die Teilnahme bei „Die Höhle der Löwen“, bei der Gründer ihre Ideen erfolgreichen Unternehmern präsentieren und für deren Hilfe Unternehmensanteile verkaufen, „kam ziemlich spontan nach der Niederlage bei der anderen Sendung“, schildert die Erfinderin im Gespräch mit unserer Redaktion. Damals sei sie in ein Loch gefallen, „ich wusste nicht, ob und wie es weiter geht“, sagt sie. Ihre Eltern und ihr Mann hätten sie aber unterstützt und schließlich dazu gebracht, dass sie dranbleibt.

Jessica Schilling ist mit ihrem Cucap bei „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. (Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer )

Nach der Messe Mycake habe sie im Frühjahr dann den Entschluss gefasst „alles zu riskieren“, sagt Schilling. „Dann habe ich meine Bewerbung ein weiteres Mal hingeschickt“, sagt Schilling. Denn sie hatte es zuvor schon einige Male versucht. Dieses Mal mit Erfolg.

Ziel ist der amerikanische Markt

„Kurze Zeit später wurde ich zum Pitch beziehungsweise Casting eingeladen. Dann ging alles ziemlich schnell.“ Nach Ostern stand der Dreh in Köln an. Und zwar bereits im Weihnachtslook. „Seither habe ich mich etwas zurückgezogen, dass ich auch ja nichts verraten kann“, erklärt Schilling.

Nils Glagau darf Cupcakes dekorieren

In der Sendung wird sie den Löwen Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Nils Glagau, Tillman Schulz und Carsten Maschmeyer dann 25 Prozent ihrer Firma für 120.000 Euro anbieten. Ihr Ziel ist es, ihre Backstöpsel auch in den USA auf den Markt zu bringen. „Das Jahr lief super. Ich habe die ersten Schritte nach Amerika gemacht“, berichtet Schilling.

Jessica Schilling pitcht ihren Cucap bei „Die Höhle der Löwen“ und bekommt dabei Unterstützung von Nils Glagau. (Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer )

Die Aufzeichnung hat die Mühlheimerin gut in Erinnerung behalten. Und eines kann sie schon vor der Ausstrahlung am Montag verraten: „Nils Glagau hat mir beim Backen geholfen.“ Sie selbst wird am Montag beruflich bedingt unterwegs sein und die Sendung vom Hotel aus anschauen. „Soweit ich weiß, macht meine Familie ein Public Viewing“, sagt Schilling und lacht. „Ich bin gespannt, das wird auch das erste Mal sein, dass ich die Aufnahmen sehe.“