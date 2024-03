Infoabend zum Starkregenrisiko-Management

In Zeiten des fortschreitenden Klimawandels wachsen auch die Gefahren für sogenannte Starkregenereignisse. Um für solche Ereignisse möglichst gut vorbereitet zu sein, hat der Mühlheimer Gemeinderat das Ingenieurbüro ITR aus Neuhausen ob Eck beauftragt, ein Konzept zum Starkregenrisiko-Management zu erarbeiten. Dieses wird sehr maßgeblich vom Land Baden-Württemberg gefördert. Die gesamte Bevölkerung ist eingeladen, sich am Donnerstag, 14. März, ab 19 Uhr im Katholischen Gemeindehaus aus erster Hand über die Ergebnisse und Empfehlungen der Untersuchung zu informieren. Für das gesamte Stadtgebiet wurden sogenannte Starkregen-Gefahrenkarten erarbeitet. Erläutert wird bei der Informationsveranstaltung, wie die Karten entstanden sind und wie diese zu lesen und zu interpretieren sind. Jeder Bürger soll in der Lage sein, aus den Karten entnehmen zu können, ob die eigene Wohnung oder das eigene Haus durch Starkregen gefährdet sein könnte. Haus- und Grundstückseigentümer sind verpflichtet, sich selbst im Rahmen der Eigenvorsorge selbst so gut wie möglich schützen. Außerdem wird der Unterschied zwischen Hochwasser und Starkregen erläutert. Erarbeitet wurden auch vertiefende Untersuchungen für verschiedene Gebäude von öffentlichem Interesse, die im Starkregenfall betroffen sind.