Hofgut Kraftstein als Schauplatz

(wlw) - Das Hofgut Kraftstein ist nicht nur für viele Mühlheimer ein besonderer Ort. Das altehrwürdige Hofgut, ein von vielen Wanderern sehr beliebtes Ziel, taucht jetzt in „Hoffnungen auf eine glückliche Zukunft - die Frauen vom See“ auf, dem neuen Roman von Gaby Hauptmann. Der Zugang ist sicherlich nicht alltäglich und liest sich selbst romantisch: Bereits seit 1386 gehört das Hofgut Kraftstein mit seinen über 60 Hektar Fläche zur Stadt Mühlheim. Seinerzeit wurde die Exklave von den Freifrauen von Wartenberg erworben. Die Geschichte des Hotels „Hirschen“ in Horn auf der Höri reicht 200 Jahre zurück. Gaby Hauptmann aus Allensbach/Bodensee ist mit dem Eigentümer des „Hirschen“, Karl Amann, seit Jahren befreundet. Auf seinen Wunsch hin, hat die beliebte Romanschreiberin die 200-jährige Geschichte des Vorzeigeunternehmens in einer Chronik professionell aufgearbeitet.

Im Rahmen der Recherche ist sie auf Anna Ruggli, geborene Leibinger, gestoßen, die Großmutter von Karl Amann. 1906 hat sie den elterlichen Hof auf Kraftstein verlassen, um in Steckborn am Bodensee zu arbeiten. Dort lernte sie dann ihren späteren Ehemann August Amann kennen und lieben. Die beiden kauften im Jahr 1922 das Wirtshaus „Hirschen“. Gaby Hauptmann wollte darum mehr über Kraftstein wissen. Über Bürgermeister Jörg Kaltenbach wurde der Kontakt zum Mühlheimer Stadtarchivar Ludwig Henzler hergestellt. Dieser konnte sehr viel Interessantes über das Hofgut und Familie Leibinger berichten. Gaby Hauptmann fand dies so spannend, dass sie beschloss, Anna zur Hauptfigur ihres neuen Romans zu machen.

Auch zur Premiere der Vorstellung des neuen Romans am 7. März im Gasthaus „Hirschen“ sind das Mühlheimer Ehepaar Ludwig und Annemarie Henzler eingeladen. Ab dem 29. Februar ist der Roman überall zu erwerben, wo es Bücher gibt. Einen Tag zuvor wird Gaby Hauptmann ab 12.10 Uhr im „ZDF-Mittagesmagazin“ zu sehen sein. Da die Lebensgeschichte von Anna Amann so viel Erzählenswertes beinhaltet, wird es einen zweiten Band geben. Er wird „Traum vom besseren Leben“ heißen.

Gaby Hauptmann ist heute eine erfolgreiche Buchautorin. Ihre Bücher und Romane sind mittlerweile in 35 Ländern erschienen. Allein in Deutschland beträgt die Auflage über zehn Millionen Exemplare.