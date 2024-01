Die neue Krippenlandschaft in der Mühlheimer Stadtpfarrkirche erscheint auf den ersten Blick orientalisch. Doch Ortskundige erkennen darin die Ruinen der Wallfahrtskirche „Maria Hilf“ und den Blick auf Mühlheim von dort aus als Hintergrundbild. Dafür nutzt Hobby-Krippenbauer Hermann Waizenegger einen Trick.

Alarmanlage sichert restaurierte Figuren vor Diebstahl

„Schon seit zehn Jahren denken wir in der katholischen Pfarrgemeinde über eine neue Krippe für unsere Kirche nach“, erzählt Kirchengemeinderatsvorsitzende Gabriele Grathwohl.

„2014 ließ der damalige Stadtpfarrer Timo Weber unsere alten Krippenfiguren in der Holzschnitzerei Ludwig Egger in Hergensweiler restaurieren. Von dort kommen auch die Krippenfiguren für Sankt Gallus in Tuttlingen. Damals erhielten wir auch eine Ersatz-Maria, weil die ursprüngliche schon länger abhandengekommen war.“

Damit das Paar harmoniert, stellte man der neuen Maria auch noch einen passenden neuen Josef zur Seite.

So sieht die Krippe beleuchtet aus. (Foto: Kornelia Hörburger )

Seither sichert eine Alarmanlage alle Figuren vor Diebstahl. Für die fein herausgeputzten Figuren in ihren orientalischen Gewändern sollte in der katholischen Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena nun auch die Krippenlandschaft neu gestaltet werden.

Die Idee entstand, dabei einen Bezug zur Ruine der ehemaligen Wallfahrtskirche „Maria Hilf“ auf dem Welschenberg herzustellen.

Großteil der Arbeit wird ehrenamtlich geleistet

Der Mühlheimer Hobby-Krippenbauer Hermann Waizenegger wurde mit der Aufgabe betraut. Er hat die Krippe zu Weihnachten fertiggestellt.

Maler Heinrich Bladt aus Stetten hat den Krippenhintergrund gestaltet: als Ansicht vom Welschenberg auf die östliche Stadtmauer, bei der die Dächer der „Städtle-Häuser“ rot zwischen den Ruinenmauern hervorleuchten.

Der größte Teil der Arbeit wurde ehrenamtlich geleistet. Von der alten Kirchenkrippe ist heute noch das mechanische Musik-Spielwerk erhalten.

Waizenegger erlaubt sich künstlerische Freiheiten

Drei Jahre lang spielte Hermann Waizenegger in Gedanken immer wieder neue Standorte für die Geburtsszene auf dem Welschenberg durch.

Ich habe die Kirche in der Mitte aufgeklappt. Hermann Waizenegger

Um dem Betrachter möglichst ungehindert und umfassend Einblick in die Szenerie zu ermöglichen, griff er schließlich zu einem Trick: „Ich habe die Kirche in der Mitte aufgeklappt“, erklärt er. „Im Krippenbau darf man sich künstlerische Freiheiten erlauben.

Auch der Kirchturm ist viel kleiner als in Wirklichkeit. Krippenbauer bauen nicht maßstabsgetreu wie im Modellbau. Aber ich bin schon froh, dass die Leute ,Maria Hilf’ so noch erkennen.“

Inspirationen aus ganz Europa

Mit dem Knowhow eines Eisenbahn-Modellbauers baut Waizenegger schon seit 30 Jahren Krippen in allen denkbaren Variationen - „ganz nebenbei“. Im Hauptberuf führte er noch bis vor Kurzem das elterliche Elektrogeschäft.

Geschafft: Das ganze Team hat die Krippe in der Stadtpfarrkirche aufgebaut. (Foto: Kornelia Hörburger )

Seine erste Krippe entstand einst für seine eigenen Kinder - in letzter Minute vor Weihnachten.

Die Farbe war noch nicht ganz trocken, als sie unterm Christbaum stand. Hermann Waizenegger

Inzwischen holt er sich europaweit Anregungen. Ferien in Neapel, Spanien oder in Belgien bedeuten für Waizeneggers: „Ich schaue mir Krippen an, und die Familie macht in der Zeit ein Extra-Programm.“

Seit Jahrzehnten bauen Mitglieder der Familie Pfeiffer die Krippe auf. Martin Pfeiffer erinnert sich: „Es gehörte bei mir schon als kleines Kind zu Weihnachten dazu, meinem Vater dabei zu helfen.“

Und sein Bruder Wolfgang beherzigt alljährlich einen Rat des - schon länger verstorbenen - Vaters Alois: „Ich habe immer noch einen großen Korb mit Reserve-Moos daheim. Falls es vor Weihnachten im Wald einmal gefroren ist.“

Mit Wolfgang Pfeiffers Töchtern legt inzwischen schon die dritte Generation Hand an - auch für die neue Krippe dürfte damit eine Tradition gesichert sein.