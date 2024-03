Generalsanierung der Realschule Mühlheim ist abgeschlossen

Der Mühlheimer Gemeinderat hat in der jüngsten Sitzung die Schlussrechnung über die Generalsanierung der Realschule Kenntnis genommen und die Gesamtausgaben in Gesamthöhe von 9.449.057,23 Euro genehmigt. Noch nicht zur Sanierung zu zählen ist die Sportanlage der Realschule, auf der während der Sanierung die Schulcontainer aufgestellt waren. Für die Wiederherstellung des Sportgeländes sind aktuell 630.000 Euro eingeplant. Die Finanzierung erfolgt über den Haushalt 2024. Für Projektleiter Jens Engeßer von der Gosheimer Planungsgesellschaft Weber gab es von Seiten des Gemeinderats große Anerkennung für die generalsanierte Realschule. Man habe keine Wünsche mehr, es sei „ein gelungenes Projekt“, so abschließend Bürgermeister Jörg Kaltenbach.