Familie Frank berichtet über eine Alpenüberquerung

Die Alpen haben sie wieder gelockt. Im vergangenen Jahr gaben sie einen eindrucksvollen Rückblick ihrer Alpenüberquerung auf der Route des GTA (Grande Traversata del Alpi). Diesmal berichten Ulli und Thorsten Frank bei einem Vortrag über ihre Alpenüberquerung von Lindau am Bodensee bis nach Riva am Gardasee. Die VHS-Veranstaltung findet am Freitag, 5. April, ab 19 Uhr im Gemeindezentrum Stetten statt.

Die beiden Mühlheimer legten dabei in 28 Tagen eine Stecke von 470 Kilometern und 24.300 Höhenmeter bergauf und bergab zurück. Was sie alles gesehen und gehört und wen sie alles getroffen haben, wie anstrengend es war und welche Glücksgefühle man am Ziel einer solche Tour empfängt, das schildern Uli und Thorsten Frank am Freitag, 5. April im Gemeindezentrum Stetten, Rathausstraße 11. Anmeldung ist notwendig über die Homepage www.vhs-tuttlingen.de, Telefon 07461/96910 oder Telefon 07463/99400 (Stadtverwaltung Mühlheim) oder per Mail an info@muehlheim-donau. Der Eintrittspreis beträgt fünf Euro.